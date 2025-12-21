باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در نشست با اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: صنعت لوازم خانگی با پیشرفت سال‌های اخیر در تولیدات با کیفیت داخلی، آمادگی ورود به بازارهای منطقه را دارد و در سفر به افغانستان این موضوع با جدیت پیگیری و منجر به عقد قرارداد با طرف افغانستانی شد.

وی افزود: موضوع ساماندهی واردات ته‌لنجی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، ایجاد اشتغال مرزی، تامین امنیت و فعال‌شدن بازارچه‌های مرزی از اهداف پیش‌بینی آن در برنامه هفتم است و با واردات قطعات لوازم خانگی بصورت ته‌لنجی، تولید از امکان بیشتری بهره‌مند می‌شود.

وی بیان داشت: توسعه صادرات در صنعت لوازم خانگی، افزایش تولید و اشتغال زا به همراه دارد و وزارت صمت آماده ایجاد بستر در بازارهای منطقه است.

منبع: وزارت صمت