وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تخصیص ارز، اولویت در تامین کالا‌های اساسی است و در سایر موارد بر پایه نیاز کشور مدیریت تخصیص ارز با حساسیت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک در نشست با اعضای انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: صنعت لوازم خانگی با پیشرفت سال‌های اخیر در تولیدات با کیفیت داخلی، آمادگی ورود به بازارهای منطقه را دارد و در سفر به افغانستان این موضوع با جدیت پیگیری و منجر به عقد قرارداد با طرف افغانستانی شد.

وی افزود: موضوع ساماندهی واردات ته‌لنجی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده، ایجاد اشتغال مرزی، تامین امنیت و فعال‌شدن بازارچه‌های مرزی از اهداف پیش‌بینی آن در برنامه هفتم است و با واردات قطعات لوازم خانگی بصورت ته‌لنجی، تولید از امکان بیشتری بهره‌مند می‌شود.

وی بیان داشت: توسعه صادرات در صنعت لوازم خانگی، افزایش تولید و اشتغال زا به همراه دارد و وزارت صمت آماده ایجاد بستر در بازارهای منطقه است.

منبع: وزارت صمت

میزان مصرف گاز به ۶۶۱ میلیون متر مکعب رسید