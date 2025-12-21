عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: این طور نیست که شرایط اقتصاد ایران به سمت ابرتورم برود ولی برای کنترل تورم باید اقدامات و اصلاحات کلیدی در این زمینه انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - این موضوع بر کسی پوشیده نیست که طی سال‌های اخیر تورم‌های افزایشی و مزمن را در کشور تجربه کرده‌ایم. برخی این تصور را ایجاد می‌کنند که در حال ابتلا به ابر تورم و انتقال به کانال ۳۰۰۰ درصدی تورم هستیم. این در حالی است که ایران در بدترین شرایط تورم ۶۰ درصد را تجربه کرده است و تاکنون تورم ۳ درصدی نداشته‌ایم.

به زعم کارشناسان، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های درون‌زایی برخوردار است و می‌تواند به کنترل تورم بپردازد. از طرف دیگر، در کشور‌های مختلف تورم‌های بالاتر از ما تجربه شده است و توانسته‌اند به کنترل آن بپردازند. در شرایط فعلی لازم است حاکمیت با برنامه‌ریزی به سمت حل مشکل تورم برود و سیاست‌های عاجلی را در این زمینه به اجرا بگذارد.

ارز ترجیحی نیز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم مطرح است که باید رفع شود. ارز ترجیحی با هدف کمک به مردم و اعطای کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به آنان دستور کار قرار گرفت، اما نتوانست این هدف را محقق کند.

نظرات محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص راهکار‌های پیش روی دولت برای کنترل تورم می‌خوانید.

نجفی‌منش در ارتباط با شرایط تورمی کشور تصریح کرد: کشور‌های مختلفی در دنیا تورم‌های بالای ۵۰ و ۶۰ درصد را تجربه کرده‌اند و بسیاری از آنها توانستند با اعمال سیاست‌های صحیح به کنترل تورم بپردازند. مقابله با تورم شدنی است و نیازمند اراده دولت برای به کار بستن راهکار‌های پیشنهادی کارشناسان در راستای کنترل نقدینگی است. این طور نیست که شرایط اقتصاد ایران به سمت ابرتورم برود ولی برای کنترل تورم باید اقدامات و اصلاحات کلیدی در این زمینه انجام شود.

او ادامه داد: برخی کشور‌ها تورم‌های بیشتر از ما را تجربه کرده‌اند و بعضی مانند آرژانتین توانستند به کنترل تورم بپردازند. یکی از مهمترین عوامل بروز شرایط تورمی در کشور، افزایش نقدینگی است. باید حاکمیت در مقابل رشد نقدینگی بایستد. دولت به هر طریقی که می‌تواند به کنترل نقدینگی در کشور بپردازد. تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی و جلوگیری از انتقال به کانال‌های بالاتر تورمی همین موضوع مقابله با افزایش نقدینگی در کشور است.

نجفی‌منش گفت: تحرک‌بخشی به اقتصاد نیز راهکار دیگری پیش روی دولت برای مقابله با تورم است. یکی از ریشه‌های بروز تورم، رکود در تولید است. بر همین اساس، این موضوع اهمیت دارد که منابع و اعتبارات به بخش‌های مولد سوق داده شود و از رفتن منابع به بخش‌های غیرمولد جلوگیری به عمل بیاید.

او ادامه داد: هر چقدر بیشتر منابع به بخش‌های مولد سوق داده شود. امکان مقابله با تورم و کنترل آن به وجود می‌آید. اگر اراده برای مقابله با تورم در کشور وجود داشته باشد، این کار شدنی است. کارشناسان راهکار‌های مقابله با تورم را به کرات مطرح کرده‌اند. تنها کافیست دولت با برنامه‌ریزی دقیق به سمت اجرای آنها برود تا بتواند به کنترل تورم بپردازد.

نجفی‌منش گفت: مهمترین مشکلی که در کشور وجود دارد، موضوع نقدینگی و افزایش آن است. آمار‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد میزان نقدینگی ۶۳ همت بود، این میزان در ابتدای دولت آقای روحانی به ۴۵۰ همت و در ابتدای دولت آقای رئیسی به ۴۰۰۰ همت رسید.

او ادامه داد: در ابتدای دولت آقای پزشکیان میزان نقدینگی در کشور به ۹۵۰۰ رسید و الان از مرز ۱۳۰۰۰ گذشته است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در کشور با رشد سریعی در حال افزایش است و باید برای کنترل آن چاره‌اندیشی اساسی صورت بگیرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: میزان کالا در کشور ضرب در قیمت آن با نقدینگی و گردش آن برابری می‌کند. وقتی نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند، اما در طرف مقابل از بخش‌های مولد حمایت به عمل نمی‌آید و تولید کالا صورت نمی‌گیرد، زمینه برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود. در این فرمول ساده می‌توانیم این طور نتیجه بگیریم که راهکار مقابله با تورم کنترل نقدینگی و به ویژه سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد است.

او ادامه داد: افزایش نقدینگی در کشور به این دلیل ایجاد می‌شود که دولت بزرگ است و هزینه‌هایش بیشتر از درآمدهایش است؛ بنابراین راهکار پیش روی دولت این است که به کوچک کردن خود بپردازد. در همین راستا، واگذار کردن شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند عامل مهمی در واگذاری امور به بخش خصوصی باشد که در نهایت به جلو رفتن بازار با مکانیسم طبیعی می‌انجامد.

نجفی‌منش گفت: یکی از آفت‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف، ارز چند نرخی است. از برآورد نظرات کارشناسان می‌توان دریافت که ارز تک نرخی مزیت بیشتری دارد؛ بنابراین دولت باید در شرایط فعلی درباره این موضوع نیز چاره‌اندیشی داشته باشد