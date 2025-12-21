باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نقل و انتقالات زمستانی قرارداد سرژ اوریه را فسخ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - شایعاتی مبنی بر فسخ قرارداد سرژ اوریه مدافع راست تیم فوتبال پرسپولیس در فضای مجازی منتشر شد و اگر چه باشگاه پرسپولیس مدعی شد تا نیم فصل هیچ تصمیمی در مورد جدایی یا جذب بازیکنان گرفته نمیشود، اما شنیدهها حاکیست سرژ اوریه یکی از گزینههای فسخ قرارداد است.
از طرفی گفته میشود اوریه قصد ندارد قرارداد خود با پرسپولیس را فسخ کند و به همین دلیل پرسپولیسیها در صورتی که بخواهند این بازیکن را از جمع قرمزها جدا کنند باید تمام قرارداد او را پرداخت کنند و این برای پرسپولیس بسیار سنگین خواهد بود.
اوریه از زمان پیوستن به پرسپولیس مدتی را به دلیل بیماری و چند بازی هم به دلیل مصدومیت از دست داد و در بازیهایی هم که حضور داشت عملکرد قابل قبولی نداشت و اوسمار ویرا سرمربی پرسپولیس از بازی این بازیکن رضایت ندارد.