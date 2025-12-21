مسئولان باشگاه المحرق بحرین دیدار این تیم مقابل استقلال را برای تماشاگران رایگان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین این هفته در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا در منامه به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال استقلال برای صعود از این گروه ۳ امتیاز بازی را می‌خواهد و این در حالی است که بحرینی‌ها با یک تساوی هم می‌توانند از این گروه صعود کنند.

با اعلام باشگاه بحرینی، هواداران این تیم هزینه‌ای بابت پرداخت بلیت در این بازی پرداخت نخواهند کرد.

در اطلاعیه باشگاه المحرق آمده است: هیئت مدیره باشگاه المحرق تصمیم گرفت هزینه خرید بلیت‌های هوادارانش برای حضور در دیدار المحرق – استقلال تهران را که قرار است چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ و در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ برگزار شود، تقبل کند. این اقدام هیئت مدیره، قدردانی از حمایت همیشگی هواداران و پشتیبانی آنها از تیم است.

در این دیدار، بلیت‌های VIP و VVIP به همراه بلیت‌های مخصوص هواداران استقلال تهران عرضه خواهد شد تا تمامی علاقه‌مندان بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند. دیدار یاد شده در استادیوم شیخ علی بن محمد آل خلیفه برگزار می‌شود و هواداران وفادار باشگاه المحرق می‌توانند با مراجعه به گیشه‌ها یا لینک‌های اعلام‌شده، بلیت‌های خود را دریافت کنند.