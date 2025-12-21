باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوروزی دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران درباره انتشار اخباری مبنی بر تعداد بالای نمونه‌های مثبت در یک رشته ورزشی اظهار داشت: این‌که در یک رشته ورزشی، تعداد نمونه‌های مثبت یا احکام قطعی بیشتر اعلام می‌شود، لزوماً به معنای شیوع بیشتر دوپینگ در آن رشته نیست. اتفاقاً در بسیاری از موارد، این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای فدراسیون مربوطه، همکاری نزدیک با ایران‌نادو و انجام تست‌های هدفمند و گسترده‌تر است.

وی افزود: به عنوان مثال فدراسیون کشتی طی سال‌های اخیر، به‌ویژه با تأکید و پیگیری مستقیم رئیس فدراسیون، نگاه جدی‌تری به مقوله مبارزه با دوپینگ داشته و همین امر باعث شده کنترل‌ها دقیق‌تر و بدون اغماض انجام شود. طبیعی است که هرچه تست بیشتر و هوشمندانه‌تر باشد، احتمال شناسایی موارد تخلف نیز افزایش می‌یابد.

آمار فعلی نهایی نیست

دبیرکل ایران‌نادو با اشاره به وضعیت آماری نمونه‌های دوپینگ در سال میلادی جاری (۲۰۲۵) تصریح کرد: آماری که تاکنون منتشر شده، آمار قطعی و نهایی سال نیست. هنوز بخشی از پرونده‌ها در مراحل بررسی، آنالیز آزمایشگاهی، رسیدگی حقوقی و صدور رأی قرار دارند و این امکان وجود دارد که تعداد نمونه‌های مثبت و احکام قطعی افزایش پیدا کند.

نوروزی ادامه داد: بنابراین قضاوت زودهنگام بر اساس آمار مقطعی، نه‌تنها منصفانه نیست بلکه می‌تواند تلاش‌های ساختارمند ایران‌نادو و فدراسیون‌ها را زیر سؤال ببرد.

زنگ خطر درباره رده‌های سنی پایه

او با اشاره به وجود ورزشکاران زیر سن قانونی در میان برخی پرونده‌ها گفت: بدون تردید، مشاهده نمونه مثبت در رده‌های سنی پایه برای ما یک هشدار جدی است. این موضوع نشان می‌دهد که آموزش، آگاهی‌بخشی و نظارت در سطوح پایین‌تر ورزش کشور باید تقویت شود. ایران‌نادو در این زمینه برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای را در دستور کار دارد.

هدف، پاک‌سازی است نه پنهان‌کاری

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان تأکید کرد: سیاست ایران‌نادو، شفافیت، پیشگیری و پاک‌سازی ورزش کشور از دوپینگ است، نه پنهان‌کاری یا ارائه آمار ظاهراً زیبا. هر آماری که منتشر می‌شود، نتیجه نظارت، نمونه گیری و برخورد قاطع با تخلف است و این نشان از سلامت سیستم مبارزه با دوپینگ می‌باشد.

منبع: ستاد ملی مبارزه با دوپینگ