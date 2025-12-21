سازمان ملل متحد اعلام کرد که با توجه به بهبود نسبی اوضاع سوریه، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ حدود یک میلیون پناهنده دیگر به این کشور بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) با توجه به بهبود حدودی اوضاع سوریه، پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۲۶ تقریباً یک میلیون پناهنده سوری به کشورشان بازگردند.

گونزالو وارگاس یوسا، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سوریه، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت که از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون حدود ۱.۳ میلیون پناهنده سوری به کشورشان بازگشته‌اند، علاوه بر این تقریباً دو میلیون آواره داخلی نیز به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند.

وی توضیح داد که این بدان معناست که بیش از سه میلیون سوری در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به خانه‌های خود بازگشته‌اند، در کشوری که از نظر اقتصادی، زیرساختی و خدماتی در اثر جنگ ویران شده است.

او گفت که در ۹ دسامبر ۲۰۲۴، او و تیمش به مرز لبنان سفر کردند و در آنجا شاهد بازگشت خودجوش هزاران سوری به کشورشان پس از بیش از ۱۴ سال آوارگی اجباری بودند.

وارگاس یوسا در مورد پیش‌بینی‌های آینده گفت: «از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، پناهندگان سوری عمدتاً از ترکیه، لبنان و اردن و به میزان کمتری از مصر و عراق بازگشته‌اند.»

وی افزود: «برآورد‌های ما نشان می‌دهد که سال ۲۰۲۶ می‌تواند شاهد بازگشت تقریباً یک میلیون نفر دیگر باشد، به این معنی که بیش از چهار میلیون سوری در یک دوره دو ساله بازگشته‌اند.»

وی خاطرنشان کرد که «این بازگشت گسترده در شرایط بسیار دشواری صورت می‌گیرد و حمایت مالی بین‌المللی را به امری فوری و حیاتی برای تضمین ثبات و جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی تبدیل می‌کند.»

وارگاس یوسا در ارزیابی وضعیت فعلی، آنچه سوریه تجربه می‌کند را یک فرآیند گذار پیچیده دانست که با توجه به ویرانی گسترده ناشی از جنگ ۱۴ ساله، زمان‌بر خواهد بود.

او گفت: «پس از یک جنگ طولانی، طبیعی است که یک کشور از نظر اقتصادی و ساختاری ویران شود و این بهبودی فوری نخواهد بود.»

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به تعدادی از عوامل ضروری برای تسریع روند بهبودی در سوریه، از جمله لغو کامل تحریم‌ها، اشاره کرد.

او ابراز امیدواری کرد که لغو تحریم‌ها، در‌ها را به روی سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی، که گامی حیاتی برای مرحله بازسازی و توسعه است، باز کند.

او توضیح داد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و شرکای آن، به ویژه در مورد صدور مجدد اسناد رسمی، از بازگشت‌کنندگان حمایت مستقیم می‌کنند.

او خاطرنشان کرد که بیش از یک چهارم بازگشت‌کنندگان فاقد اسناد اولیه مانند کارت شناسایی شخصی یا سند مالکیت هستند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، سوریه
