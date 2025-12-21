باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین لیست داوران بین‌المللی خود که بر روی سایت این اتحادیه قرار گرفته است، طبق اطلاعات حدودا ۳۵ داور بین‌المللی درجه ۲ ایران را به درجه ۳ تنزل داده و حدود ۲۴ داور بین المللی درجه ۳ را نیز از لیست داوران بین المللی خود کنار گذاشته است.

این اتفاق عجیب در حالی رخ داده است که رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی چندی پیش اعلام کرده بود در نامه نگاری با اتحادیه جهانی کشتی، اعلام شده به دلیل جنگ ۱۲ روزه و بسته شدن بسیاری از سفارت خانه‌های کشور‌های خارجی در ایران و عدم موفقیت در کسب روادید توسط داوران کشتی ایران، اتحادیه جهانی کشتی این موضوع را مد نظر قرار داده و قرار شده داوران بین المللی ایران در سال ۲۰۲۶ برای کنترل درجه در مسابقات خارجی حاضر شوند.

با توجه به پرداخت هزینه‌های حضور در تورنمنت‌های خارجی توسط داوران درجه یک، ۲ و ۳ و همچنین گرانی سرسام آور قیمت ارز، داوران ایران همواره مشکلات زیادی برای حضور در رویداد‌های بین المللی برای کنترل درجه داوری دارند.

البته ۵ داور درجه یک بین المللی ایران از جمله رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی با توجه به حضور در مسابقات قاره‌ای و جهانی مشکلی از این بابت پیدا نکردند و داوران درجه یک بین‌المللی نیز با تنزل درجه رو‌به‌رو نشدند.

به نظر می‌رسد اتحادیه جهانی کشتی تنها با عدم تنزل درجه داوران درجه یک ایران موافقت کرده، اما مشخص نیست آیا این موضوع تنها درخواست رییس کمیته داوران ایران بوده یا شامل داوران درجه ۲ و ۳ بین المللی ایران نیز بوده است؟

در ادامه لیست ۳۵ داور بین المللی ایران که تنزل درجه از درجه دو به سه داشته‌اند به شرح زیر است:

حمیدرضا عابدی سیستان و بلوچستان

نصرالله فتحی کهکیلویه

جواد واحدی تهران

شیرزاد غلامزاده لرستان

آرین فرسیابی تهران

صابر آتش پیکر مازندران

کاظم عقیقی خراسان جنوبی

علی خالق زاده خراسان

سیامک گودرزی فارس

غلامرضا امیرنژاد فارس

عمران جباری مرکزی

مهدی صدوقی اصفهان

حسین عسگری تهران

ایمانعلی فروغی نژاد سیستان

حمیدرضا موسوی سمنان

ناصر حسنی تهران

عباس کارگر پور تهران

محمد مارزی یزد

محمود مدبر کرمانشاه

فرهاد محمدپور مازندران

عبدالرضا نباتچیان تهران

علی لاریجانی مازندران

رضا نقی لو زنجان

اکبر نصیری زنجان

محمد رحیمی کهکیلویه

مهدی رضایی قلعه مازندران

امین رضا پور گیلان

مهدی شهبازی کرمانشاه

جلال طوقی

محمد حسین یاراحمدی شهرکرد

رضا صالح آبادی خراسان

محمد باقری خراسان

مسعود امجدی تهران

قادر باقری البرز

حسین چرمی زنجان

لیست ۲۴ داور درجه ۳ بین المللی کشتی ایران که با تنزل درجه از سوی اتحادیه جهانی کشتی به داور ملی تنزل داده شده‌اند و به نظر می‌رسد خیلی از این داوران از داوری کشتی کنار بروند نیز به شرح زیر است:

حسین داوری خراسان رضوی

بیژن روزبهانی همدان

سهیل فخرالدینی کرمان

سعید عباسی تهران

حمید استیله البرز

سینا بخشی گیلان

اصغر پور زلفی آذربایجان غربی

نادر باریسی اردبیل

عبدالرضا فاتحی اصفهان

غلامرضا محمد بیگی البرز

محمد فرومدی البرز

کامران چراغی البرز

وحید زارع رفیع البرز

علی استیله تهران

خلیل احمدی تهران

نادر مرادی تهران

جواد کریمی تهران

حامد وکیلی تهران

هومن طهماسبی خراسان

سید محمد طباطبایی خراسان

علیرضا نصیری زنجان

محمد برقانی قزوین

سمیه خانی بختیاری

لیلا امانی تهران

منبع: ایسنا