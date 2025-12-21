حدود ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران به دلیل عدم حضور در مسابقات بین المللی توسط اتحادیه جهانی کشتی تنزل درجه پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین لیست داوران بین‌المللی خود که بر روی سایت این اتحادیه قرار گرفته است، طبق اطلاعات حدودا ۳۵ داور بین‌المللی درجه ۲ ایران را به درجه ۳ تنزل داده و حدود ۲۴ داور بین المللی درجه ۳ را نیز از لیست داوران بین المللی خود کنار گذاشته است.

این اتفاق عجیب در حالی رخ داده است که رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی چندی پیش اعلام کرده بود در نامه نگاری با اتحادیه جهانی کشتی، اعلام شده به دلیل جنگ ۱۲ روزه و بسته شدن بسیاری از سفارت خانه‌های کشور‌های خارجی در ایران و عدم موفقیت در کسب روادید توسط داوران کشتی ایران، اتحادیه جهانی کشتی این موضوع را مد نظر قرار داده و قرار شده داوران بین المللی ایران در سال ۲۰۲۶ برای کنترل درجه در مسابقات خارجی حاضر شوند.

با توجه به پرداخت هزینه‌های حضور در تورنمنت‌های خارجی توسط داوران درجه یک، ۲ و ۳ و همچنین گرانی سرسام آور قیمت ارز، داوران ایران همواره مشکلات زیادی برای حضور در رویداد‌های بین المللی برای کنترل درجه داوری دارند.

البته ۵ داور درجه یک بین المللی ایران از جمله رییس کمیته داوران فدراسیون کشتی با توجه به حضور در مسابقات قاره‌ای و جهانی مشکلی از این بابت پیدا نکردند و داوران درجه یک بین‌المللی نیز با تنزل درجه رو‌به‌رو نشدند.

به نظر می‌رسد اتحادیه جهانی کشتی تنها با عدم تنزل درجه داوران درجه یک ایران موافقت کرده، اما مشخص نیست آیا این موضوع تنها درخواست رییس کمیته داوران ایران بوده یا شامل داوران درجه ۲ و ۳ بین المللی ایران نیز بوده است؟

در ادامه لیست ۳۵ داور بین المللی ایران که تنزل درجه از درجه دو به سه داشته‌اند به شرح زیر است:
حمیدرضا عابدی سیستان و بلوچستان
نصرالله فتحی کهکیلویه 
جواد واحدی تهران
شیرزاد غلامزاده لرستان
آرین فرسیابی تهران
صابر آتش پیکر مازندران
کاظم عقیقی خراسان جنوبی
علی خالق زاده خراسان
سیامک گودرزی فارس
غلامرضا امیرنژاد فارس
عمران جباری مرکزی
مهدی صدوقی اصفهان
حسین عسگری تهران
ایمانعلی فروغی نژاد سیستان
حمیدرضا موسوی سمنان
ناصر حسنی تهران
عباس کارگر پور تهران
محمد مارزی یزد
محمود مدبر کرمانشاه 
فرهاد محمدپور مازندران
عبدالرضا نباتچیان تهران
علی لاریجانی مازندران
رضا نقی لو زنجان
اکبر نصیری زنجان
محمد رحیمی کهکیلویه 
مهدی رضایی قلعه مازندران
امین رضا پور گیلان
مهدی شهبازی کرمانشاه 
جلال طوقی 
محمد حسین یاراحمدی شهرکرد
رضا صالح آبادی خراسان
محمد باقری خراسان
مسعود امجدی تهران
قادر باقری البرز
حسین چرمی زنجان

لیست ۲۴ داور درجه ۳ بین المللی کشتی ایران که با تنزل درجه از سوی اتحادیه جهانی کشتی به داور ملی تنزل داده شده‌اند و به نظر می‌رسد خیلی از این داوران از داوری کشتی کنار بروند نیز به شرح زیر است:

حسین داوری خراسان رضوی
بیژن روزبهانی همدان
سهیل فخرالدینی کرمان
سعید عباسی تهران
حمید استیله البرز
سینا بخشی گیلان
اصغر پور زلفی آذربایجان غربی
نادر باریسی اردبیل
عبدالرضا فاتحی اصفهان
غلامرضا محمد بیگی البرز
محمد فرومدی البرز
کامران چراغی البرز 
وحید زارع رفیع البرز
علی استیله تهران
خلیل احمدی تهران
نادر مرادی تهران
جواد کریمی تهران
حامد وکیلی تهران
هومن طهماسبی خراسان 
سید محمد طباطبایی خراسان
علیرضا نصیری زنجان
محمد برقانی قزوین
سمیه خانی بختیاری 
لیلا امانی تهران

منبع: ایسنا

برچسب ها: اتحادیه جهانی کشتی ، داوران کشتی
خبرهای مرتبط
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
مربی لوپز کوبایی برنده یک عمر دستاورد کمیته بین‌المللی المپیک شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
آخرین اخبار
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم