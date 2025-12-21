باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از حمایت‌های قوه قضائیه در راستای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت به ویژه حل مشکلات معیشتی مردم با توجه به شرایط کنونی کشور، تاکید کرد: جلسات مشترک دولت با سایر قوا در راستای همفکری، همدلی و افزایش انسجام داخلی برای حل مشکلات کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به فشار و جنگ اقتصادی دشمنان با کشور و مردم پس از شکست در جبهه نظامی و جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دولت با همفکری و همکاری سایر قوا بدنبال حل مسائل معیشتی، مدیریت اقتصادی کشور و پیروزی در جبهه و جنگ اقتصادی دشمنان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به اهتمام دستگاه قضائی در کمک به دولت چهاردهم برای حل مشکلات و اجرای برنامه‌های اقتصادی، بر ضرورت برگزاری جلسات همفکری و هم‌اندیشی با دولت تاکید و تصریح کرد: قوه قضائیه طبق تأکیدات رئیس قوه قضائیه در کنار دولت است.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عوامل تغییرات نرخ ارز و اقدامات دولت برای مدیریت و کنترل این بازار و همچنین رفع تعهدات ارزی ارائه کرد.

در ادامه نیز اعضای این جلسه به ارائه پیشنهادها، نظرات و راهکار‌ها برای افزایش تعامل قوای مجریه و قضائیه در خصوص حل مشکلات معیشتی، کنترل ارز، مدیریت بازار و برخورد با اخلالگران این بازار ارائه دادند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت