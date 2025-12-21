علی نادری سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ۱۶ بازیکن را به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به منظور آماده‌سازی و حضور در برنامه سنجش و ارزیابی کمیته‌ی ملی المپیک از تاریخ ۵ الی ۱۰ دی با حضور ۱۶ بازیکن در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی علی نادری، سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی به اردو به شرح زیر است:

علی میرشکاری، محمد معصومی‌زاده، سبحان فاله، محمدجواد خسروی و محمدعلی نظرزاده از بوشهر

سیدمهدی میرجلیلی، محمدعلی مختاری، سیدمحمد داستان، سیدعلی ناظم و داود شکری از یزد

موحد محمدپور و ابوالفضل شریف پور از گیلان

سعید پیرامون و حجاز شعبان نژاد از سیستان و بلوچستان

رضا دیری و مهدی شیرمحمدی از اصفهان

منبع: فدراسیون فوتبال

