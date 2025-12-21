باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان ارسال سال ۱۴۰۵ از طرف دولت به مجلس گفت: اصلاحاتی در آییننامه داخلی مجلس داشتیم و امسال بررسی بودجه با سالهای گذشته متفاوت است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس اظهار کرد: سال گذشته بررسی بودجه دو مرحلهای بود و همیشه پنج ماه پایانی سال ما درگیر احکام و تبصرهها بودیم و بعد از آن هم جداول بود که برخی سالها حتی تا فروردین و اردیبهشت ادامه داشت و من یک سال یادم است که تا شهریور هم طول کشید.
این نماینده مجلس میگوید احکامی که هر سال به لایحه بودجه میآمد را امسال دائمی کردیم و فقط منابع و مصارف میآید.
زارع تصریح کرد: پس از اینکه رئیسجمهور بودجه را به مجلس تحویل بدهد سه روز طول میکشد تا بارگذاری شود و در این سه روز کمیسیون تلفیق کلیاتش را بررسی میکند و به صحن علنی میآید. اگر در صحن علنی هم باید رأی بیاورد پنج روز کمیسیونهای تخصصی باید درباره آن اظهارنظر کنند و پنج روز هم نمایندگان محترم و ۱۰ روز هم کمیسیون تلفیق آن را بررسی میکند سپس برای اظهارنظر به شورای نگهبان میرود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: بررسی بودجه امسال نهایتاً تا پایان بهمن طول بکشد و رئیس مجلس بودجه کل کشور را ابلاغ کند. این مدل هم شفافیت بیشتری دارد، هم بودجهریزی بر مبنای عملکرد میشود و هم ردیفهایی که طی سالها بررسی نمیشد، چه در منابع و چه در مصارف با دقت بیشتری توسط همکاران بررسی میشود.
زارع در پاسخ به سوالی مبنی براینکه کمیسیون تلفیق چه زمانی تشکیل میشود؟، گفت: امروز رایگیری کل کمیسیونها برای انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق است و فقط انتخاب اعضای کمیسیون اقتصادی در روز سهشنبه برگزار میشود و عصر سهشنبه اعضای هیئترئیسه کمیسیون تلفیق هم مشخص میشود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ نرخ ارز بر چه قیمتی بسته میشود؟، بیان کرد: هنوز اطلاعات نرخ ارز، چه درآمد، چه مصارف چه در درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق و فروش نفت مشخص نشده است؛ چون امشب رئیس مجلس باید پس از اظهارنظر شورای نگهبان، اصلاحات بودجه را ابلاغ کند تا از فردا دولت قانون داشته باشد و پس فردا یعنی سهشنبه بودجه به مجلس بیاید.