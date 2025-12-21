باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با دکتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت وگوی تلفنی انجام داد.

دو طرف همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف را بررسی و در مورد تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

وزیران خارجه ایران و پاکستان تعهد خود را برای تقویت بیشتر همکاری‌های تجاری، ارتباطات و روابط مردمی مجدداً تأیید و بر عزم متقابل برای همکاری نزدیک در راستای صلح و توسعه منطقه‌ای تأکید کردند.

این دومین رایزنی تلفنی اسحاق دار و عراقچی طی ۲ هفته گذشته محسوب می‌شود. وزرای خارجه ایران و پاکستان ۱۸ آذر ماه نیز پیرامون تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کرده بودند.