باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در جلسه مدیریت پسماند که با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، گفت: طرح مدیریت پسماند در اردبیل تدوین و اجرایی می‌شود.

او افزود: استفاده از ظرفیت‌های فناوری و دانش‌بنیان در مدیریت پسماند باید مبنای کار قرار گرفته و از این ظرفیت به نحوه مناسب استفاده شود.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: مطالعات مدیریت پسماند انجام می‌شود و در این زمینه تنوع‌بخشی طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و اجرایی طرح‌های نتایج‌بخش مبنای کار قرار می‌گیرد.

قلندری گفت: در راستای ساماندهی محل دفن زباله اردبیل، طرح‌ها و اقداماتی انجام شده و طرح‌ها و اقداماتی در حال اجرا است.

او خواستار ورود جدی دستگاه‌های مربوطه به مدیریت پسماند و نتیجه‌بخش و تأثیرگذار بودن کارگروه‌های پسماند شد.

منبع: فرمانداری