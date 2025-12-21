باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در جلسه مدیریت پسماند که با حضور مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شد، گفت: طرح مدیریت پسماند در اردبیل تدوین و اجرایی میشود.
او افزود: استفاده از ظرفیتهای فناوری و دانشبنیان در مدیریت پسماند باید مبنای کار قرار گرفته و از این ظرفیت به نحوه مناسب استفاده شود.
فرماندار اردبیل تصریح کرد: مطالعات مدیریت پسماند انجام میشود و در این زمینه تنوعبخشی طرحها، تقویت زیرساختها و اجرایی طرحهای نتایجبخش مبنای کار قرار میگیرد.
قلندری گفت: در راستای ساماندهی محل دفن زباله اردبیل، طرحها و اقداماتی انجام شده و طرحها و اقداماتی در حال اجرا است.
او خواستار ورود جدی دستگاههای مربوطه به مدیریت پسماند و نتیجهبخش و تأثیرگذار بودن کارگروههای پسماند شد.
منبع: فرمانداری