فرماندار اردبیل، گفت: استفاده از ظرفیت‌های فناوری و دانش‌بنیان در مدیریت پسماند باید مبنای کار قرار گرفته و از این ظرفیت استفاده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در جلسه مدیریت پسماند که با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، گفت: طرح مدیریت پسماند در اردبیل تدوین و اجرایی می‌شود.

او افزود: استفاده از ظرفیت‌های فناوری و دانش‌بنیان در مدیریت پسماند باید مبنای کار قرار گرفته و از این ظرفیت به نحوه مناسب استفاده شود.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: مطالعات مدیریت پسماند انجام می‌شود و در این زمینه تنوع‌بخشی طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و اجرایی طرح‌های نتایج‌بخش مبنای کار قرار می‌گیرد.

قلندری گفت: در راستای ساماندهی محل دفن زباله اردبیل، طرح‌ها و اقداماتی انجام شده و طرح‌ها و اقداماتی در حال اجرا است.

او خواستار ورود جدی دستگاه‌های مربوطه به مدیریت پسماند و نتیجه‌بخش و تأثیرگذار بودن کارگروه‌های پسماند شد.

منبع: فرمانداری

برچسب ها: مدیریت پسماند ، فناوری و دانش بنیان ، محل دفن زباله های اردبیل
خبرهای مرتبط
مدیریت پسماند در گرو ارتقاء مسئولیت اجتماعی
سرانه زباله در اردبیل بالاتر از میانگین کشوری است
توجه به رویکرد کاهش تولید پسماند در مدیریت پسماند شهری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری جشن شب یلدا با استقبال گسترده مردمی در شهرستان نمین
توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانیان نیازمند استان اردبیل
تشدید نظارت بر بازار شب یلدا در اردبیل
سه نفر در شهرستان اصلاندوز دچار گازگرفتگی و مسمومیت شدند
آخرین اخبار
برگزاری جشن شب یلدا با استقبال گسترده مردمی در شهرستان نمین
توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانیان نیازمند استان اردبیل
سه نفر در شهرستان اصلاندوز دچار گازگرفتگی و مسمومیت شدند
تشدید نظارت بر بازار شب یلدا در اردبیل
استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان در مدیریت پسماند
جشنواره زمستانی و مسابقات ملی اسکی در سرعین برگزار می‌شود
برداشت ماهیان گرمابی در پارس‌آباد آغاز شد
آیین سنتی شب یلدا (چیله گئجه سی) در اردبیل