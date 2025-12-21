باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۰ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۶۹ هزار تومان