باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۴۰  میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۰ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار  ۱۳ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۸ میلیون و ۶۹ هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
چکار کردید با جوانی ما
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
لعنت به گران فروش. لعنت به هر چه دلال له
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وطنم
۱۴:۴۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دلالان و دولت محترم حالتان که خوب است فعلا بتازید بر مردم تا رمقی دارند .
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بالا رفتن قیمت سکه ودلار لعنت تک تک مردم ایران بر مدیران بی کفایت.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مثلا دیگه
۰
۷
پاسخ دادن
