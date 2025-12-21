باشگاه خبرنگاران جوان - شب یلدا به عنوان یکی از کهنترین آیینهای ایرانی، همواره با گردهمایی خانوادگی و مصرف تنقلات خاص همراه است، با توجه به تغییر الگوی زندگی و اهمیت یافتن سلامت، توجه به کیفیت خوراکیهای مصرفی در این شب ضروری به نظر میرسد؛ خوراکیهای سنتی یلدا مانند هندوانه، انار و آجیل، در ذات خود سرشار از خواص سلامتیبخش هستند.
هندوانه با دارا بودن لیکوپن و آب فراوان، به تنظیم دمای بدن و بهبود گردش خون کمک میکند؛ انار نیز به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی، موجب تقویت سیستم ایمنی میشود؛ ترکیب این میوههای فصلی با هم، یک داروی طبیعی برای فصل سرما محسوب میشود و تاکید بر مصرف این مواد پایهای سالم، نخستین گام است.
با این وجود، برخی افزودنیها مانند شیرینیهای بسیار چرب و شور و یا آجیلهای شور و بوداده، میتوانند چالش سلامتی ایجاد کنند که میتوان آجیل خام و بینمک را جایگزین انواع پرنمک و بوداده کرد.
همچنین تهیه شیرینیهای خانگی با کاهش شکر و روغن و استفاده از جایگزینهایی مانند خرما یا عسل طبیعی، گامی موثر است؛ همچنین میوههای خشک شده طبیعی به جای قندها نیز هوشمندانه است.
سفره یلدا مملو از خوراکیهای متنوع است که ممکن است به پرخوری منجر شود، سرو خوراکیها در ظروف کوچک و تعدیل شده، باعث مدیریت حجم مصرف میشود؛ همچنین تقدم در مصرف میوهها قبل از شیرینی و آجیل، میتواند تا حدی اشتها را کنترل کند.
با اندکی برنامهریزی و آگاهی میتوان آیین شب یلدا را به مراسمی سالمتر و همگام با دانش روز تغذیه تبدیل کرد و ترویج مصرف خوراکیهای سالم در این شب، علاوه بر حفظ سلامت، میتواند گامی در جهت نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری در جامعه باشد.
نجمه حجازی عضو هیات علمی گروه تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انتخاب هوشمندانه مواد غذایی برای دورهمیهای شب یلدا را موجب حفظ خاطره شیرین این شب برای خود و خانواده دانست.
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد این هستیم که آجیلهای سنتی ایرانی مانند گندم برشته، برنجک و مغزهای روغنی، جای خود را به تنقلات صنعتی حاوی قند و نمک بالا داده؛ این در حالی است که تعدد استفاده از این محصولات در شب یلدا، میتواند سلامت افراد به ویژه برخی گروههای بیماران را تهدید کند.
حجازی با توصیه به انتخاب مغزها و آجیلهای خام به جای شور برای بیماران قلبی_عروقی و مبتلایان به فشارخون بالا افزود: همچنین به بیماران کلیوی نیز توصیه میشود به دلیل وجود فسفر و نمک در آجیل ها، تنها به میزان مجاز و بر اساس مقدار توصیه شده در رژیم غذایی فردی در دورهمیهای شب یلدا از این مواد غذایی استفاده کنند.
پرهیز از مصرف مقاد d ر زیاد محصولات حاوی قند و یا دارای شاخص گلایسمی بالا مانند هندوانه به افراد مبتلا به دیابت و پیش دیابت، دیگر توصیه این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط جوی کنونی اغلب استانهای کشور در روزهای اخیر اشاره کرد که با کاهش محسوس دما مواجه هستیم و گفت: استفاده از دمنوشهای گرم بدون قند، از جمله انتخابهای مناسب برای دورهمیهای شب یلدا است.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آشهای سنتی ایرانی و سوپهای حاوی سبزیجات را دیگر انتخابهای سالم برای وعده شام در شب یلدا عنوان کرد که میتواند با حفظ سلامت ما، خاطرهای شیرین از این شب را به یادگار بگذارد.
منبع: ایرنا