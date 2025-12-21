طبق اعلام برخی منابع آگاه لیدر‌های تراکتور تا زمان رسیدگی به پرونده بازی با پرسپولیس از حضور در ورزشگاه محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، حسب گزارش مقامات رسمی مسابقه بین تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از سری رقابت‌های جام حذفی، تخلفاتی از سوی اکبر فرهمند، علی حسامی، ساد لیقوانی، بابک خوش زبان، حبیب ارزومند، جبرئیل غنی، اسد نوتاج، سینا فروغی منتسب به تیم تراکتور منعکس شده است.

از آنجائیکه تخلفات حادث شده عبارت از توهین و استفاده از الفاظ موهن نسبت به مدیر، مربی و بازیکنان پرسپولیس، در خور صدور قرار دستور موقت است، به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رای مقتضی، نامبردگان از ورود به محل برگزاری مسابقات تیم تراکتور تا اطلاع ثانوی محروم هستند و باید دفاعیات خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کنند.

در دیدار جام حذفی تیم‌های پرسپولیس و تراکتور در جریان بازی تماشاگران الفاظ نامناسبی را نسبت به مربی، سرپرست و بازیکنان پرسپولیس به کار بردند که این پرونده در کمیته انضباطی بررسی می‌شود و رای نهایی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: تراکتورسازی ، پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۲۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
به نظر من بازدارنده نیست،شما باید اول باشگاه رو جریمه کنید تا هوادار همچین اجازه ای رو به خودش نده آقا کریم عشق ماست فرقی نداره آبی باشی یاقرمز بعضی از بزرگا مثل ناصر خان حجازی مثل منصورخان پورحیدری مثل علی آقا دایی مثل آق کریم باقری به دور از هر رنگ قرمز و یا آبی تو قلب تمام ایران جا دارن .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۲:۴۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری
پول این وطن فروش های خائن رو کی داده ؟
اونو بگیرد چوب تو حلق کنید از یجایی
۰
۰
پاسخ دادن
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
آخرین اخبار
هایدنهایم ۰ - ۴ بایرن مونیخ/ تکمیل یک سال شکست‌ناپذیری در بازی‌های خارج از خانه بوندس لیگا+ فیلم
استون ویلا ۲ - ۱ منچستریونایتد/ زمستان شیاطین سرخ آغاز شد+ فیلم
ویارئال ۰-۲ بارسلونا/ غرق کردن زیردریایی زرد، آخرین سکانس سال ۲۰۲۵ آبی اناری‌ها + فیلم
نویدکیا: در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم
امیدیان: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم/ خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود
بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم
اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم