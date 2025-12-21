باشگاه خبرنگاران جوان - «سید محمدعلی رباط جزی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار رباط جزی گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه و همچنین تحولات در حوزه اتحادیه اروپایی ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به رویکرد ایران برای پیگیری توسعه روابط با مناطق مختلف جهان از جمله اروپا بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک، بر اهمیت حفظ و تقویت روابط دوجانبه و گسترش ارتباطات و رایزنی‌ها در عرصه‌های مختلف بین ایران-بلژیک و استفاده از ظرفیت این کشور در سطح اتحادیه اروپا تاکید کرد.