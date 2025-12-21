باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - جلال آفاقی در جریان بازدید از بازار اردبیل در آستانه شب یلدا گفت: باید نظارت‌ها مستمر، دقیق و به دور از اغماض باشد تا عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب که قصد ضربه زدن به آرامش بازار را دارند، متوجه خطا و اشتباه خود شده و دست از آن بردارند.

او افزود: چنانچه نیت این افراد سودجو بار‌ها تکرار شود، قطعا مقابله با آن و تشکیل پرونده برای این امر به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار گرفته و اجازه نخواهیم داد تا تضییع حقوق مردم انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به نابسامانی بازار مرغ و نوسانات قیمتی آن اشاره کرد و گفت: در این زمینه جهاد کشاورزی با تأمین گوشت سفید ذخیره‌سازی شده باید به تعادل بازار کمک کند تا جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گرفته شود.

آفاقی مطالبه اصلی مردم را در این ایام تأمین کالا‌های مورد نیاز و مایحتاج ضروری با قیمت مناسب و مطلوب اعلام کرد و افزود: هرگونه افزایش قیمت اجحاف در حق خریداران و عموم مردم است و با نظارت مستقیم و دائمی دستگاه‌های متولی باید جلوی این امر گرفته شود.