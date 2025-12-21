باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - یلدا فرصتی است برای ثبت خاطرات، روایت‌ها، رسوم و آثار هنری مردم از شب طولانی که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

خانه نصیرالملک شیراز میزبان آئین بزرگداشت یلدا با روایت‌های زنده بافت تاریخی

مراسم شب یلدای امسال در بافت تاریخی متفاوت‌تر از همیشه و همراه با روایتگری از سنت‌ها و آداب و رسوم‌های یلدایی در شیراز برپا می‌شود.

هاجر عسکری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز با اشاره به اهمیت شب یلدا و جایگاه آن در بافت تاریخی این شهر، گفت: شیراز، میزبان مراسم بزرگداشت یلدای جهانی با روایت‌های زنده بافت تاریخی شده است؛ این گردهم‌آیی فرهنگی امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در خانه تاریخی نصیرالملک برگزار می‌شود.

او افزود: مراسم شب یلدای امسال در بافت تاریخی متفاوت‌تر از همیشه و همراه با روایتگری از سنت‌ها و آداب و رسوم‌های یلدایی در این شهر برپا می‌شود؛ شبی برای شنیدن، گفتن و به خاطر سپردن آنچه از دل این شهر به ما رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز که معتقد است شیراز شهر روایت‌ها و شهری است که شب‌هایش با قصه روشن می‌شود، ادامه داد: این مراسم فرصتی است تا اهالی و دوستداران میراث فرهنگی گرد هم آیند و تجربه‌ای متفاوت از بلندترین شب سال داشته باشند.

عسکری در خصوص جزئیات برگزاری مراسم افزود: مراسم آئین بزرگداشت روایت چهارمین میراث ناملموس یلدای جهانی در شیراز با همراهی اهالی بافت تاریخی برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: این برنامه شاهنامه‌خوانی و حافظ‌خوانی و روایاتی که هنوز در دیوار‌های این شهر نفس می‌کشند، اجرا خواهد شد و تجربه‌ای فرهنگی و هنری برای تمام شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

عسکری با اشاره به برپایی نمایشگاه یلدا و صنایع دستی مرتبط با یلدا در خانه نصیرالملک، گفت: در این مراسم شنونده روایت‌هایی در خصوص نقش زنان در حفظ سنت‌های یلدا، روایت خاطرات یلدای کودکی و روایت رسوم قدیمی محله در شب یلدا خواهیم بود.

او ادامه داد: این مراسم در خانه تاریخی نصیرالملک با حضور مدیران، اهالی فرهنگ و هنر و راویان شهر شیراز و استان فارس برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز تأکید کرد که این گردهمایی، همزمان فرصتی برای حفظ و معرفی میراث ناملموس یلدا و همچنین ترویج فرهنگ روایتگری در بافت تاریخی این شهر است.

مراسم جشن شب چله در جوار آرامگاه کوروش

آیین جشن شب یلدا، با عنوان جشن چله در پاسارگاد و در جوار آرامگاه کوروش برگزار شد.

محمد نصیری حقیقت مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد اظهار کرد: آئینی به مناسبت شب چله و چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا شنبه شب ۲۹ آذرماه در پاسارگاد و در جوار آرامگاه کوروش برگزار شد.

او ادامه داد: شاهنامه خوانی، موسیقی و حافظ خوانی از جمله بخش‌هایی از این مراسم بود.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پاسارگاد با بیان اینکه و تعدادی از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در برگزاری آن همکاری داشتند، تصریح کرد: این برنامه با همکاری پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، اداره میراث فرهنگی پاسارگاد، فرمانداری، بخشداری، شهرداری، اداره فرهنگ و ارشد اسلامی، سپاه ناحیه پاسارگاد، دهیاری پاسارگاد، بومگردی خانه بیگو، بومگردی کالان، بومگردی پارسه گاد و بومگردی کروشک برگزار شد.

تخت‌جمشید میزبان آیین ملی شب چله

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، از برگزاری آیین جشن شب یلدا با عنوان «جشن چله در پارسه» در مجموعه جهانی تخت‌جمشید خبر داد.

محمدجواد جعفری سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید اظهار کرد: این برنامه با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و پیوند میراث ناملموس با میراث جهانی، در جایگاه نور و صدای تخت‌گاه تخت‌جمشید برگزار شد.

او با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی ایرانیان، افزود: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطه‌ای با پیشینه تاریخی تخت‌جمشید، می‌تواند به معرفی بهتر ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.

جعفری تصریح کرد: این برنامه به مناسبت شب چله و هم‌زمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار شد.

او تأکید کرد: اجرای این‌گونه رویداد‌های فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنت‌های ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.

آیین شب چله در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه از برگزاری آیین شب چله همزمان با چهارمین سالگرد ثبت جهانی شب یلدا در جوار آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی خبر داد.

امین تجلی اردکانی مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه گفت: آیین شب چله به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا و همزمان با آغاز دوره جدید مدیریت مجموعه سعدیه، با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضا‌های تاریخی برگزار شد.

او افزود: جشن شب چله با حضور هنرمندان، شاعران و خانواده‌ها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار شد و مورد استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.

تجلی اردکانی با اشاره به برنامه‌های متنوع این آیین، اظهار کرد: اجرای غزل‌خوانی توسط گروه کودک، معرفی آیین‌های مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استندآپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود «ای ایران» از جمله بخش‌های این مراسم بود.

او تأکید کرد: مجموعه سعدیه در تلاش است با برگزاری رویداد‌های فرهنگی متناسب با هویت تاریخی این مکان، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ، ادب فارسی و آیین‌های اصیل ایرانی ایفا کند.

پویش روایتگری و قصه‌گویی یلدا در شیراز؛ ثبت خاطرات و سنت‌های مردمی

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز از راه‌اندازی پویش مردمی «روایتگری و قصه‌گویی یلدا» خبر داد.

هاجر عسکری رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز اظهار کرد: یلدای امسال فرصتی است برای ثبت خاطرات، روایت‌ها، رسوم و آثار هنری مردم از شب طولانی که دل‌ها را به هم نزدیک می‌کند.

او با اشاره به راه‌اندازی «پویش مردمی روایتگری و قصه‌گویی یلدا» گفت: یلدا فقط یک شب طولانی زمستانی نیست بلکه یک روایت میراثی مشترک است که نسل‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز ادامه داد: این شب، فرصتی است تا خانواده‌ها و اقوام گرد هم آیند، خاطرات و سنت‌های دیرینه را زنده و پیوند فرهنگی خود را مستحکم‌تر کنند.

عسکری از شهروندان خواست تا روایت‌های یلدایی خود را با اداره میراث فرهنگی شیراز به اشتراک بگذارند.

او افزود: این روایت‌ها می‌تواند شامل یک خاطره یلدایی، رسم یا سنت قدیمی، جمله ماندگار درباره شب یلدا، عکس یا ویدئوی کوتاه، شعرخوانی یا روایت کوتاه یلدایی باشد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز افزود: با این پویش که با هشتک «#_یلدا_روایت- می‌شود» راه‌اندازی شده می‌توانیم یلدا‌هایی که در خانه‌ها و دل‌های مردم به یادگار مانده‌اند را ثبت کنیم.

عسکری یادآور شد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به شماره تلفن ۰۹۱۷۱۰۷۹۷۵۴ ارسال کنند و روایت‌های منتخب در شب فرهنگی شیراز بازخوانی خواهد شد تا این میراث معنوی برای آیندگان حفظ شود.