باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان در این فصل بعد از بازگشت ساپینتو به یک مهره نیمکتنشین تبدیل شده و شرایط برای این مدافع در فصل منتهی به جام جهانی اصلا خوب نیست و این بازیکن با تجربه هفتههاست که از ترکیب اصلی فاصله گرفته است.
رضاییان در حال حاضر گزینه دوم ساپینتو در سمت راست خط دفاعی بعد از صالح حردانی است و به نوعی نقش کمرنگی در برنامههای فنی سرمربی پرتغالی استقلال دارد. رضاییان بعد از بازی مقابل الوصل در رقابتهای آسیایی به وضوح اعتراض خود را به نیمکتنشینی اعلام کرد، اما این اعتراض به نوعی بود که کاملا کنترلشده و به دور از حواشی توسط این بازیکن مطرح شد به طوری که نشان میداد صبر او رو به پایان است.
رضاییان خیلی خوب میداند اگر این شرایط ادامهدار باشد، قطعا نمیتواند یکی از مسافران جامجهانی ۲۰۲۶ باشد و با توجه به شرایط سنی این مدافع، احتمال خیلی زیاد شاید این آخرین فرصت او برای حضور در این تورنمنت بزرگ خواهد بود. با پیگیری خبرنگار ایرنا مشخص شد که مدیر برنامههای این بازیکن از هفتهها قبل برای انتقال او در نیم فصل دست به کار شده و مذاکرات رضاییان با باشگاه سپاهان اصفهان وارد فاز جدی شده است.
سفر اخیر مدیر برنامههای این بازیکن به اصفهان و حضور او در محل تمرین سپاهان، شایعات بازگشت رضاییان به جمع طلاییپوشان را از حد گمانهزنی فراتر برده بود. سپاهان در حال بررسی جدی شرایط جذب این بازیکن باتجربه است، مذاکراتی که میتواند بهزودی وارد مرحله تصمیمگیری نهایی شود.
این تحرکات و مذاکرات برای سپاهان بدون حاشیه نیز نبوده است. آریا یوسفی، مدافع راست جوان سپاهان، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مدیران باشگاه اعلام کرده در صورت جذب مدافع راست جدید، بهویژه رامین رضاییان، احتمال جداییاش وجود دارد. این موضوع، مدیران سپاهان را در موقعیتی حساس قرار داده و باعث تردید مدیران سپاهان در جذب این بازیکن شده است.
البته که استقلال نیز به راحتی با جدایی رضاییان موافقت نخواهد کرد. یکی از اصلیترین دلایل آنها نیز بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی تا زمستان سال آینده خواهد بود که این موضع روند صدور رضایتنامه را سخت میکند. البته یک راهحل جایگزین پیشروی باشگاه سپاهان برای جذب رضاییان و صادر شدن رضایتنامه او وجود دارد و آن هم معاوضه احتمالی یکی از ستارههای خود با این بازیکن است.
رضاییان در سال ۱۴۰۱ با امضای قررادادی ۲ ساله از پرسپولیس راهی سپاهان شد و طی دو فصل حضور توانست ۷۰ بازی برای سپاهان در لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود و ۲۰ گل نیز در کارنامه خود ثبت کردو رامین در این تعداد بازی ۲۰ بار دروازه حریفان را باز کرد. این مدافع در تابستان ۱۴۰۳ بعد از اتمام قراردادش در یک تصمیم جنجالی از سپاهان راهی استقلال تهران شد.
زننده آخرین گل ایران در جامجهانی قصد ندارد با نیمکتنشینی در نیم فصل دوم شانس حضور در جام جهانی خود را به خطر بیندازد و در حال حاضر سپاهان جدیترین مقصد احتماای این مدافع باتجربه برای خروج از این بنبست محسوب میشود. باید دید که در ادامه روند مذاکرات آیا بمب نقلوانتقالاتی نیم فصل در اصفهان ترکیبده میشود یا خیر؟
منبع: ایرنا