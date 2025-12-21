فوق ستاره پرتغالی نسبت به شکسته شدن رکوردش توسط کیلیان امباپه واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال رئال مادرید شب گذشته در چارچوب هفته هفدهم رقابت‌های لالیگا اسپانیا در ورزشگاه سنتیاگو برنابئو موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر سویا را شکست دهد.

کیلیان امباپه ستاره فرانسوی کهکشانی‌ها در دقیقه ۶۸ بازی از روی نقطه پنالتی موفق شد گل دوم رئال مادرید را وارد دروازه سویا کند. این گل پنجاه و نهمین گل امباپه با لباس رئال مادرید در سال ۲۰۲۵ بود و این ستاره فرانسوی موفق شد با این گل به رکورد گلزنی کریستیانو رونالدو در یک سال با لباس کهکشانی‌ها برسد.

به همین خاطر امباپه بعد از باز کردن دروازه سویا خوشحالی معروف ستاره پرتغالی را انجام داد که این موضوع از چشم رونالدو دور نماند. کریستیانو با گذاشتن یک کامنت زیر پست مهاجم فرانسوی، به این اتفاق واکنش نشان داد.

منبع: ایرنا