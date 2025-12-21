باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام رسمی کمیته ملی پارالمپیک کاروان ایران با نام «فرزندان ایران، سفیران پیروزی» و با شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار»، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان حضور پیدا کرد و در رقابت با نمایندگان ۳۴ کشور آسیایی، موفق به کسب ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز و در مجموع با ۲۶۲ مدال دوم شد.

در این دوره از مسابقات، ۱۹۴ ورزشکار ایرانی در ۱۱ رشته پسران و ۱۰ رشته دختران به رقابت پرداختند.

اما یک هفته پس از پایان این پیکار‌ها سایت رسمی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان با انتشار رسمی آمار مسابقات نتایج نهایی کاروان ورزش ایران را اعلام کرد. در سایت رقابت‌ها فرزندان ایران با کسب ۷۴ مدال طلا،۹۲ نقره و ۹۸ برنز در جایگاه دوم قرار دارد.

تناقض‌های آماری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان بهانه‌ای شد تا پای سخنان مریم کاظمی‌پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست کاروان سفیران پیروزی بنشنیم. کاظمی‌پور ضمن اشاره به نتایج درخشان کاروان ایران، گفت: کشور امارات در این دوره ناهماهنگی زیادی در برگزاری بازی‌ها داشت و شاید این به خاطر میزبانی دیر هنگام شهر دبی بود.

متن کامل مصاحبه در زیر آمده است.

کاروان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان نتیجه تاریخی را ثبت کردف انتظار این نتیجه را داشتید؟

الحمدالله نسبت به آنچه که انتظار داشتیم پیشرفت فوق‌العاده بود. کاروان ایران در دوره گذشته موفق شده بود در جایگاه نخست قرار گیرد، اما در این دوره رقابت بسیار متفاوت بود. ما ۲۸ مدال طلا بیشتر از دوره گذشته کسب کردیم، اما به عنوان نایب قهرمان رسیدیم. تمام راهبرد‌های مورد نظر کمیته ملی المپیک در این دوره از بازی‌ها محقق شد و انتظار داریم جوانان تاریخ‌ساز دبی بتوانند در آینده عصای دست کاروان ایران در پاراآسیایی و پارالمپیک‌ها باشند.

راهبرد کمی بود یا کیفی؟

در این دوره حداکثر توان خود را به کار گرفتیم، زیرا باور داریم که نوجوانان و جوانان با حضور در آوردگاه‌های بزرگ آبدیده خواهند شد و می‌توانند تجربه کافی را برای سنین بالا به دست آوردند. ما در ۲ بخش بانوان و پسران شرکت کردیم. در بخش پسران ایران در ۱۱ رشته و در بخش بانوان در ۱۰ رشته حضور داشتیم.

بانوان در کدام رشته شرکت نکردند؟

بانوان ایران در رشته پاراشنا حضور نداشتند و این به خاطر اعتقاد و ارزش‌های ملی و اسلامی ما است. آمار رسمی مسابقات هنوز مشکلات زیادی دارد، اما بانوان ایرانی در این دوره از بازی‌های عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود به نمایش گذاشتند.

چرا بعد از یک هفته آمار‌ها متناقض است؟

ما آمار قطعی مدال خود را داریم، اما آمار رسمی بازی‌ها باید از طریق سایت اعلام شود. تا امروز (زمان مصاحبه) جدول مدالی چندین بار به روز شده، اما این جدول با آمار واقعی تفاوت زیادی دارد و حتی ما شاهد بودیم که در برخی از روز‌ها اشاره‌ای به مدال طلای گلبال در رشته تیمی نشده است.

چرا کشور امارات که ادعایی میزبانی بازی‌های بزرگ را دارد در به روز کردن یک جدول ناتوان است؟

مشکلات فقط جدول مسابقات نیست ما در هماهنگی و حتی زمان برگزاری مسابقات برخی از رشته‌ها مانند دوومیدانی دچار سردرگمی بودیم. برگزاری مراسم افتتاحیه در ابهام بود و حتی برخی از کشور‌ها با کمترین نفرات در آن شرکت می‌کردند. امارات در برگزاری این بازی‌ها بی‌تجربه نیست. ۲ دوره پیش این بازی‌ها در کشور امارات برگزار شد، اما در این دوره مشکلاتی برای میزبانی وجود داشت.

چه مشکلاتی؟

قرار بود بود این دوره از بازی‌ها در کشور ازبکستان برگزار شود و ازبک‌ها به یکباره انصراف دادند تا مسوولان ورزش امارات زمان کمی برای برنامه‌ریزی داشته باشند و شاید یکی از دلایل ناهماهنگی در برگزاری و به روز شدن زمان کم اماراتی‌ها برای میزبانی بود.

از ازبکستان گفتید، فاصله مدال طلای ازبک‌ها با ما به بیش از ۵۰ مدال رسید.

بله ازبکستان در چندین سال گذشته سرمایه‌گذاری زیادی روی ورزش انجام داده و حتی در المپیک و پارالمپیک نیز بالاتر از ما بود. در بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز با اختلاف چند مدال نقره بالاتر از ایران قرار گرفت. ازبک‌ها در حال تبدیل شدن به یک قدرت در ورزش آسیا هستند و سرمایه گذاری زیادی را بر روی رشته‌های مختلف انجام می‌دهند.

آیا فاصله ورزش پارالمپیکی ما با ازبکستان ۵۰ مدال طلا است؟

ما در این دوره از بازی‌ها نسبت به ازبکستان مدال‌های کمتری گرفتیم، اما در مقایسه با دوره گذشته و راهبردی که برای این دوره در نظر داشتیم نتایج درخشان بود. فراموش نکنیم که این مسابقات در سطح جوانان برگزار شد، اما ایران همچنان می‌تواند در جمع قطب‌های ورزش پارالمپیکی آسیا قرار گیرد و تجربه ادوار مختلف این مهم را ثابت کرده است.

چین ابرقدرت ورزش پارالمپیکی جهان در این دوره تنها ۶ مدال طلا کسب کرد.

کشور چین در دوره‌های گذشته نیز اینگونه بوده و سیاستش بر مبنای اعزام همه‌جانبه جوانان نیست، اما در بازی‌های پاراآسیایی و پارالمپیک چند قدم از جهان جلوتر است. این کشور همیشه در پارالمپیک و بازی‌های آسیایی بهترین نتایج را کسب کرده است.

عدم حضور چین در جوانان، کار تحلیل نتایج رقبا برای رده سنی بزرگسالان را سخت نمی‌کند؟

اتفاقا کمیته ملی پارالمپیک قرار است جلساتی را در خصوص نتایج کاروان و همچنین تحلیل نتایج رقیبان برگزار کند و آسیب شناسی لازم را در این زمینه انجام دهد. یکی از مهمترین کار‌های ما در کمیته مدیریت استعداد‌ها است. ما در این دوره ۲۶۴ مدال کسب کردیم که اگر این استعداد‌ها حفظ و در مسیر تکامل ورزشی قرار گیرند بی‌تردید در آینده بیشتر از ورزش پارالمپیکی خواهیم شنید. اعزام ما بر مبنای تجربه آوردگاه‌های بزرگ بود و اکنون این نخبگان باید در بهترین شرایط برای کسب عنوان قهرمانی و افتخار قرار گیرند.

پس کمیته برنامه ویژه‌ای برای جوانان تاریخ‌ساز دبی دارد؟

بله برنامه اول ما تحلیل نتایج و رکورد‌های جوانان ایرانی است و در ادامه هم تحلیل رکورد رقیبان را در دستور کار قرار می‌دهیم. ما در رشته‌های تیمی استعداد‌های بسیار خوبی داریم و در رشته‌های انفرادی نیز استعداد‌هایی وجود دارد که باید با افزایش سن رکورد‌های ورزشی آنان نیز افزایش و در سطح آسیا و جهان باشند. اگر حمایت لازم از این جوانان به عمل آینده در پارالمپیک‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ بیشتر از آنان خواهیم شنید.

آیا بی‌برنامگی میزبان تاثیری بر روی عملکرد کاروان ایران داشت؟

در دبی شرایط بسیار عجیبی را تجربه کردیم و حتی مسابقات دوومیدانی بیش از یک روز به تعویق افتاد. شرایط سختی برای ما و کشور‌هایی بود که با کاروان بزرگ به دُبی آمده بودند. بچه‌ها کم تجربه بودند، اما کاروان به گونه‌ای مدیریت شد که ورزشکاران با صبوری و حفظ آرامش توانستند به مدال دست پیدا کنند. در برخی مواقع حتی ساعت مسابقات مشخص نبود و ما شاهد یک آشفتگی در برنامه‌ریزی بودیم.

منبع: ایرنا