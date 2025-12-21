باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج سپیدکار گفت: جشن‌های آیین شب یلدا همزمان با پاسداشت یکی از کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی ایرانیان، با استقبال کم‌نظیر مردم فرهنگ‌دوست نمین و عنبران در نمایشگاه‌های صنایع دستی این دو شهر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نمین افزود: این مراسم فرهنگی و مردمی به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نمین و با همکاری و تعامل سازنده هنرمندان، صنعتگران و به‌ویژه غرفه‌داران مجموعه‌های نمایشگاهی نمین و عنبران برگزار شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود.

او گفت: در جریان این رویدادها، برنامه‌های متنوعی همچون شاهنامه‌خوانی، قصه‌گویی، مسابقات فرهنگی و اجرای موسیقی سنتی اجرا شد که با استقبال گسترده حاضران همراه بود.

سپیدکار ادامه داد: با توجه به غنای صنایع‌دستی در شهرستان نمین و شهر ملی گلیم عنبران، برگزاری چنین رویداد‌هایی در نمایشگاه صنایع‌دستی می‌تواند در معرفی گلیم عنبران در سطح ملی و همچنین ترویج این صنایع‌دستی موثر باشد.

برگزاری جشن شب یلدا در شهرستان نمین با حضور مسئولان شهرستان، از جمله فرماندار شهرستان نمین، امام جمعه عنبران، بخشداران، اعضای شورای اسلامی شهر نمین و عنبران و رؤسای ادارات همراه بود.

منبع: میراث فرهنگی