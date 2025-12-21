باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر مگان مورفی، جراح مغز و اعصاب در کلینیک مایو، مجموعهای از باورهای رایج در مورد کمردرد، حقایق علمی که آنها را رد میکند و نحوه مدیریت صحیح این درد را ارائه داد.
بیایید برجستهترین باورهای رایج در مورد کمردرد و حقیقت پشت آنها را بررسی کنیم:
۱. افسانه: بلند کردن اجسام سنگین علت اصلی کمردرد است.
واقعیت: در حالی که بلند کردن نادرست اجسام میتواند باعث درد شود، اما تأثیرگذارترین عوامل شامل سبک زندگی بیتحرک، وضعیت نامناسب بدن، وزن اضافی و استعداد ژنتیکی است.
۲. افسانه: استراحت کامل در رختخواب بهترین راه حل برای کمردرد است.
واقعیت: دورههای کوتاه استراحت ممکن است در موارد فشار حاد عضلات مفید باشد، اما استراحت طولانی مدت اغلب درد را تشدید یا طولانیتر میکند، به خصوص در موارد فشردگی عصب یا مشکلات دیسک. کمتحرکی باعث سفتی عضلات و از دست دادن تناسب اندام میشود، بنابراین توصیه میشود فعالیتهای سبکی مانند پیادهروی یا شنا را انجام دهید و از حرکات ناگهانی خودداری کنید.
۳. افسانه: نشستن روی یک کیف پول ضخیم باعث کمردرد میشود.
واقعیت: این کار اغلب به دلیل فشار بر عصب سیاتیک منجر به درد یا بیحسی در لگن یا پا میشود، نه درد مستقیم کمر. راه حل ساده است: کیف پول خود را هنگام نشستن از جیب پشت خود خارج کنید.
۴. افسانه: هرگونه کمردرد نشان دهنده یک مشکل جدی است.
واقعیت: حدود ۹۰٪ موارد کمردرد ناشی از کشیدگی عضلات یا آسیبهای جزئی رباط است و بدون ارتباط با مشکلات جدی ستون فقرات، خود به خود در عرض چند هفته بهبود مییابد.
۵. افسانه: هنگام کمردرد باید از ورزش خودداری کنید.
واقعیت: برعکس، فعالیت بدنی منظم و تمرینات مناسب، به ویژه تمرینات تقویت عضلات مرکزی و انعطافپذیری، از مهمترین روشهای درمان و پیشگیری هستند. شدت تمرینات فقط باید با توجه به میزان درد تنظیم شود و در صورت تداوم یا بدتر شدن آن باید با پزشک مشورت شود.
۶. افسانه: جراحی تنها راه حل برای کمردرد مزمن است.
واقعیت: اکثر موارد به درمانهای غیرجراحی مانند فیزیوتراپی، دارو، تزریق موضعی و اصلاح سبک زندگی پاسخ میدهند. جراحی برای مواردی با علائم هشدار دهنده مانند درد شدید شبانه، درد منتشر شونده به پاها، ضعف و بیحسی یا مشکلات کنترل مثانه یا روده که نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارند، در نظر گرفته شده است.
۷. افسانه: تشک سفت برای سلامت کمر بهترین است.
واقعیت: هیچ تشک کاملی برای همه وجود ندارد. بهترین گزینه تشکی است که با توجه به نیازها و وضعیت سلامتی فرد، تعادل بین پشتیبانی و راحتی را برقرار کند.
۸. افسانه: وضعیت نامناسب بدن بر کمر تأثیری ندارد.
واقعیت: قوز کردن مکرر در مقابل صفحه نمایش، عضلات و مفاصل را تحت فشار قرار میدهد و منجر به درد مزمن میشود. توصیه میشود ارگونومی خود را بهبود بخشیده و به طور منظم استراحت کنید تا حرکات کششی انجام دهید.
برای حفظ سلامت طولانی مدت کمر، توصیه میشود:
وزن خود را کنترل کنید تا فشار روی ستون فقرات کاهش یابد.
عضلات شکم و کمر خود را برای حمایت از مهرههای خود تقویت کنید.
به طور منظم حرکت و فعالیت بدنی داشته باشید.
حالتهای نشستن و ایستادن مناسب را حفظ کنید.
در حالی که برخی از مشکلات کمر ممکن است در اثر آسیبها یا عوامل ژنتیکی اجتنابناپذیر ایجاد شوند، پیروی از این دستورالعملها میتواند خطر و شدت درد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
منبع: Science Daily