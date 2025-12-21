دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی که در برف و کولاک مرزهای مشترک ایران و افغانستان در شمال شرق گرفتار شده بودند، نجات یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی که در برف و کولاک مرزهای مشترک ایران و افغانستان در شمال شرق گرفتار شده بودند، با تلاش نیروهای مسلح مستقر در این مناطق نجات یافتند.

حجت صدیقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتباع افغانستانی غیرمجاز در جریان بارش سنگین برف و بروز کولاک در این مناطق گرفتار شده بودند.

وی تصریح کرد: این اتباع غیرمجاز قبل از ورود به کشور در نقاط سخت گذر کشور ایران و افغانستان از سوی نیروهای مسلح شمال شرق شناسایی شده بودند.

وی ادامه داد: در راستای کمک‌های بشر دوستانه به این اتباع غیرمجاز که دچار سرمازدگی و یخ زدگی شده بودند، خدمات درمانی و رفاهی در مکان های پیش بینی شده برای مداوا و بهبود آنها ارائه شد.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: آنها بعد از درمان و طی مراحل قانونی به مقامات کشورشان تحویل شدند.

صدیقی اضافه کرد: مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی ناامن است و با متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

