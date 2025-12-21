کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سرمایه نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل روند بازار سرمایه پرداخت و گفت: روند صعودی بازار نیاز به اصلاحات مقطعی به سمت پایین دارد. این ذات بازار است که معامله‌گران در سود باید دست به دست شوند و جابجا کنند. بنابراین، اگر بازار بخواهد منفی شود، مشکل خاصی را فعلاً نمی‌بینم، مگر اینکه عوامل تأثیرگذاری در روند تغییر ایجاد کنند.

او افزود: بازار در حال حاضر بر روی چند پارامتر و اخبار خاص حرکت می‌کند و مهم‌ترین و بارزترین آنها اختلاف نرخ حواله و اسکناس است که در بحث سامانه شکل گرفته است. این نگاه وجود دارد که اگر قیمت حواله دلار به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومان برسد، برخی از نماد‌های تأثیرگذار که بر اساس دلار توافقی هستند، مورد تقاضا قرار می‌گیرند. هرچقدر اخبار مثبت و تغییرات روزانه نرخی که در سامانه مشاهده می‌شود بیشتر باشد، به نظرم شاخص می‌تواند محدوده چهار میلیون را نیز رد کند.

پورکار ادامه داد: بازار اکنون به استقبال افزایش دلار رفته و حتی سیاست‌های دولت نیز می‌تواند باعث رشد بازار شود. این موضوع می‌تواند منجر به عبور شاخص از محدوده چهار میلیون شود. اینکه آیا این افزایش به‌طور مستقیم اتفاق می‌افتد یا بازار مدتی درجا می‌زند و سپس عبور می‌کند، به نظرم گزینه دوم محتمل‌تر است، با توجه به رشد زیادی که تا کنون انجام شده است.

او همچنین به وضعیت بازار امروز اشاره کرد و گفت: بازار امروز نسبت به دیروز متعادل‌تر بود و بحث عرضه‌ها بیشتر شده بود. موضوعاتی مانند سیو سود و جابجایی‌ها در حال وقوع است، اما به طور کلی نگران‌کننده نیست و رفتار سهامداران در خرید و فروش‌های روزانه طبیعی به نظر می‌رسد.