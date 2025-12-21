باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشهای تازه نشان میدهد موج سرقت خودرو که در سالهای پس از کرونا در آمریکا به اوج رسیده بود، حالا در حال فروکش کردن است. هرچند این خبر برای مالکان خودرو امیدوارکننده است، اما نگاهی دقیقتر به آمارها نشان میدهد که تصویر، همچنان لایههای نگرانکنندهای هم دارد؛ از ایالتهایی با نرخ بالای سرقت گرفته تا برندهایی که نامشان مدام در صدر فهرستها تکرار میشود.
آمار رسمی چه میگوید؟
بر اساس دادههای اداره ملی جرایم بیمه آمریکا (NICB)، در ششماهه نخست سال ۲۰۲۵ مجموعا ۳۳۴ هزار و ۱۱۴ مورد سرقت خودرو در این کشور ثبت شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۴ که بیش از ۴۳۵ هزار مورد گزارش شده بود، کاهش ۲۳ درصدی را نشان میدهد. چنین افتی نشانهای روشن از بازگشت تدریجی آمارها به سطوح پیش از دوران پاندمی است.
چرا روند سرقتها نزولی شده؟
کاهش فعلی را باید در ادامه جهش بزرگ سال ۲۰۲۳ دید؛ زمانی که شرایط خاص ناشی از پاندمی، هم سرقت خودرو را سادهتر کرد و هم بازار فروش قطعات و خودروهای مسروقه را داغتر. به گفته NICB، هماهنگی بهتر میان نیروهای پلیس، شرکتهای بیمه و خودروسازان نقش مهمی در مهار این موج داشته است. اگر این مسیر تا پایان سال ادامه پیدا کند، ۲۰۲۵ دومین سال پیاپی خواهد بود که آمار سرقت خودرو کاهش مییابد.
خطر کدام منطقه هنوز بالاست؟
با وجود روند نزولی، همه مناطق به یک اندازه امن نشدهاند. منطقه کلمبیا یا همان واشینگتن دیسی، همچنان بالاترین نرخ سرقت را به خود اختصاص داده است؛ ۳۷۳ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، رقمی که تقریبا چهار برابر میانگین آمریکا محسوب میشود. پس از آن، ایالتهایی مانند کالیفرنیا، نوادا و نیومکزیکو نیز در جمع مناطق پرخطر قرار دارند.
خودروهای محبوب سارقان در سال ۲۰۲۵
در نیمه اول سال ۲۰۲۵، هیوندای النترا و سوناتا بیشترین آمار سرقت را به خود اختصاص دادهاند. در کنار آنها، مدلهایی مانند هوندا آکورد، شورولت سیلورادو، هوندا سیویک و کیا اپتیما نیز همچنان اهداف رایج سارقان هستند. دلیل اصلی تکرار نام هیوندای و کیا، نبود سیستم ایموبلایزر در بسیاری از مدلهای قدیمیتر این دو برند است؛ ضعفی که سرقت آنها را سادهتر میکند.
|رتبه
|مدل خودرو
|تعداد سرقتهای گزارش شده
|۱
|هیوندای النترا
|۱۱,۳۲۹
|۲
|هیوندای سوناتا
|۹,۱۵۴
|۳
|هوندا آکورد
|۸,۵۳۱
|۴
|شورولت سیلورادو ۱۵۰۰
|۸,۰۰۶
|۵
|هوندا سیویک
|۶,۳۹۶
|۶
|کیا اپتیما
|۶,۰۱۱
|۷
|فورد F-۱۵۰
|۴,۹۹۶
|۸
|تویوتا کمری
|۴,۹۸۶
|۹
|هوندا CR-V
|۴,۸۸۹
|۱۰
|کیا سول
|۴,۳۸۰
توصیههای ساده که هنوز هم کارسازند
با وجود کاهش آمار، کارشناسان NICB تاکید میکنند که اصول ساده ایمنی همچنان اهمیت زیادی دارد. قفل کردن درها، خارج کردن سوئیچ، رها نکردن خودرو در حالت روشن حتی برای چند دقیقه و استفاده از قفل فرمان، هنوز از موثرترین روشهای پیشگیری هستند. پارک کردن خودرو در مکانهای روشن و پرتردد هم میتواند نقش بازدارنده قابلتوجهی داشته باشد.
منبع: خبر آنلاین