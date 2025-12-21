نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان گفت: هدف اصلی فدراسیون، فراهم کردن شرایطی مناسب برای حضور قدرتمند تیم ملی بانوان در جام ملت‌هاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان درباره جلسه برگزارشده با مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، اظهار داشت: در نشستی که با خانم جعفری برگزار شد، به‌صورت دقیق درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی، اردو‌های پیش‌رو و روند فنی تیم تا آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هدف اصلی فدراسیون، فراهم کردن شرایطی مناسب برای حضور قدرتمند تیم ملی بانوان در این رقابت‌هاست.

وی در ادامه با اشاره به برنامه اردو‌های تیم ملی گفت: پس از پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان، اردو‌های تیم ملی به‌صورت مستمر و منظم برگزار خواهد شد تا بازیکنان در بهترین شرایط بدنی و فنی قرار بگیرند. برنامه‌ریزی اردو‌ها با هماهنگی کامل بین فدراسیون و کادر فنی انجام شده و تمامی مراحل آماده‌سازی زیر نظر مستقیم سرمربی تیم ملی دنبال می‌شود.

نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان با تأکید بر اهمیت مسائل فنی افزود: با توجه به سطح بالای مسابقات جام ملت‌های آسیا، تقویت کادر فنی تیم ملی بانوان در دستور کار فدراسیون قرار دارد. در این جلسه درباره اضافه شدن نیرو‌های تخصصی به کادر فنی بحث و بررسی شد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص با در نظر گرفتن نیاز‌های فنی تیم انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره برنامه اعزام تیم ملی به استرالیا تصریح کرد: اعزام تیم ملی چند روز زودتر از آغاز مسابقات جام ملت‌های آسیا، به‌منظور تطبیق بازیکنان با شرایط آب‌وهوایی و اختلاف ساعت، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد. همچنین انجام یک دیدار تدارکاتی پیش از شروع رسمی رقابت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شجاعی در پایان با اشاره به شرایط گروه تیم ملی بانوان ایران در این مسابقات گفت:تیم ملی فوتبال بانوان ایران در جام ملت‌های آسیا با تیم‌های کره جنوبی، فیلیپین و استرالیا هم‌گروه است. بدون تردید گروه سختی پیش روی ما قرار دارد، اما با برنامه‌ریزی دقیق، اردو‌های هدفمند و حمایت فدراسیون فوتبال، امیدواریم تیم ملی بانوان حضوری شایسته در این رقابت‌ها داشته باشد.

شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
