در آستانه شب یلدا مراسم جشنی با حضور فرزندان و همسران شهدای مدافع حرم در امامزاده روح الله الحسنی (ع) در میدان امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شب یلدا در کنار زیبایی‌های خاص خود، شب یاد کردن عزیزانی است که سال‌های قبل در کنار خانواده بودند، اما برای حفظ امنیت و آسایش مردم در کنار ما نیستند.

شب یلدا به واسطه تنها یک دقیقه، طولانی‌ترین شب سال است که در آخرین روز فصل پاییز است.

مدیر آستان امامزاده روح‌الله الحسنی (ع) در این باره گفت: در آستانه شب یلدا آستان مقدس امامزاده روح الله (ص) در میدان امام خمینی (ره) میزبان حدود ۳۰۰ نفر از فرزندان و همسران شهدای مدافع حرم بود.

حجت الاسلام حجر رسولی افزود: یاد و خاطره شهدا در هر وقت و مکان واجب است و در کنار آن باید از خانواده این عزیزان نیز تکریم کرد.

وی اظهار کرد: در ایام خاص بویژه شب یلدا و عید نوروز برگزاری چنین برنامه‌هایی بسیار مهم و روحیه بخش است و باید به تعداد بیشتری برگزار شود.

حجت الاسلام حجر رسولی افزود: در آستانه شب یلدا و به منظور تکریم و تجلیل از خانواده معظم شهدا برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد و تلاش کردیم شب خاطره انگیزی برای خانواده شهدا در این آستان مقدس فراهم کنیم.

وی ادامه داد: مراسم تجلیل از خانواده معظم شهدای مدافع حرم در قالب ویژه برنامه یلدای شهدایی در آستان مقدس امامزاده روح الله الحسنی علیه السلام با مشارکت اداره اوقاف ناحیه سه تهران و گروه جهادی روضه الحسن (ع) برگزار شد.

مدیر آستان امامزاده روح الحسنی (ع) تهران گفت: در این مراسم باشکوه که مزین به حضور همسران و فرزندان شهدای والامقام بود، سردار محمدرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار علی فضلی جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران و حجت الاسلام خانی رییس اداره اوقاف ناحیه سه تهران به ایراد سخن و خیرمقدم به حاضرین پرداختند.