سن پترزبورگ میزبان جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا و مذاکرات غیررسمی رهبران کشور‌های مستقل مشترک المنافع در ۲۱ و ۲۲ دسامبر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - قرار است رهبران اوراسیا طی دو روز آینده در سن پترزبورگ روسیه برای جلسات جداگانه نهاد‌های کلیدی گرد هم آیند.

کرملین روز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه برای شرکت در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا به سن پترزبورگ سفر خواهد کرد که به مسائل جاری پیش روی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) خواهد پرداخت.

در بیانیه کرملین آمده است: «به طور خاص، انتظار می‌رود که یک توافقنامه تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اندونزی امضا شود.»

پوتین همچنین روز دوشنبه در یک گردهمایی غیررسمی سنتی رهبران کشور‌های مستقل مشترک المنافع (CIS) شرکت خواهد کرد.

تعدادی از رهبران منطقه‌ای از جمله شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان، سادیر جاپاروف، رئیس جمهور قرقیزستان و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس برای یک یا هر دو جلسه به روسیه رسیده‌اند.

انتظار می‌رود قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست شرکت کنند.

به نقل از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی روز یکشنبه گزارش داد که پوتین قرار است در حاشیه اجلاس غیررسمی کشور‌های مستقل مشترک المنافع، جلسات جداگانه‌ای با پاشینیان و الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان برگزار کند. جمهوری آذربایجان هنوز رسماً مشارکت علی اف را تأیید نکرده است.

کشور‌های مستقل مشترک المنافع در سال ۱۹۹۱ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای ارتقای همکاری در امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی تأسیس شدند. اعضای کامل آن ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان هستند، در حالی که ترکمنستان عضویت وابسته دارد. مولداوی مشارکت خود را در جلسات کشور‌های مستقل مشترک المنافع در سال ۲۰۲۲ به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال، اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحت پیمانی که در ماه مه ۲۰۱۴ امضا شد و در ژانویه ۲۰۱۵ لازم الاجرا گردید، تشکیل شد. اعضای آن ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه هستند.

منبع: آناتولی

