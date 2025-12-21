تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایران سیلینگ»، این دوره از مسابقات با حضور نمایندگانی از ۳۰ کشور جهان در کلاس «ایلکا ۶» (ILCA ۶) به میزبانی کشور هند برگزار شد. در این رویداد بزرگ دریایی، مجموعاً ۳۲ تیم و ۶۴ ورزشکار (هر تیم متشکل از ۲ نماینده) به رقابت با یکدیگر پرداختند.

محمد نویدی و علی فاضلی نمایندگان ایران در این دوره بودند که با هدایت «شهاب خاتم» به عنوان مربی، سومین حضور ایران در تاریخ این رقابت‌ها را رقم زدند. این تیم موفق شد روند رو به رشد سال‌های گذشته خود را حفظ کرده و با جهشی چشمگیر نسبت به ادوار قبل، عملکردی درخشان از خود بر جای بگذارد.

در پایان این رقابت‌ها، نمایندگان کشورمان پس از تیم‌های هند B»، هند A و لهستان در رده چهارم جدول کلی ایستادند. از آنجا که کشور میزبان با دو تیم در مسابقات شرکت کرده و دو سکوی نخست را به خود اختصاص داد، تیم ایران در رده‌بندی کشوری، پس از هند و لهستان، عملاً به عنوان سومین کشور برتر این تورنمنت معتبر شناخته می‌شود.

بررسی نتایج ادوار گذشته، نشان‌دهنده پیشرفت فنی و تاکتیکی محسوس سیلینگ ایران در این سطح از مسابقات است:. حضور اول با کسب مقام دهم در میان ۲۱ کشور، حضور دوم با کسب مقام ششم در میان ۲۶ کشور و هم اکنون نیز حضور سوم و کسب مقام چهارم در میان ۳۰ کشور (رتبه سوم کشوری).

بر اساس لیست رسمی منتشر شده، چهاردهمین دوره آدمیرال کاپ شاهد حضور کشور‌های قدرتمندی از قاره‌های مختلف بود. علاوه بر ایران و تیم‌های میزبان (هند)، کشور‌هایی نظیر لهستان، یونان، بلژیک، کره جنوبی، نیوزیلند، روسیه، مکزیک، فیلیپین، فرانسه، سنگاپور، ژاپن، اسپانیا، ایتالیا، آفریقای جنوبی و برزیل نیز در این رویداد به رقابت پرداختند.