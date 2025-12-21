باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - اصغر طالب‌نسب، پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره شرایط این تیم اظهار کرد: چند شب قبل در مراسم هشتادمین سالگرد باشگاه استقلال حضور داشتیم و اتفاق مثبتی بود. برگزاری این‌گونه مراسم‌ها ارزشمند است، اما به شرطی که تیم بزرگسالان استقلال به نتایج مطلوب دست پیدا کند. استقلال در رشته‌های مختلف تیم‌های متعددی دارد و برنامه‌ها و جشن‌های زیادی برگزار می‌شود، اما تا زمانی که تیم بزرگسالان فوتبال به جایگاه واقعی خود نرسد، این اقدامات چندان رضایت‌بخش نخواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد اخیر آبی‌پوشان ادامه داد: پس از شکست استقلال مقابل المحرق در تهران، دیدار برگشت مقابل این تیم برای آبی‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر استقلال به صعود از گروه امیدوار است، حتماً باید در این مسابقه به پیروزی برسد. با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که تیم در طول فصل پشت سر گذاشته و فشار‌هایی که به‌ویژه روی مهاجمان وجود داشته، به نظر می‌رسد استقلال به یک ثبات نسبی رسیده است. بازی روز چهارشنبه می‌تواند نقطه عطفی برای تیم باشد و در صورت کسب نتیجه لازم، استقلال شانس عبور از این مرحله را خواهد داشت.

طالب‌نسب با تأکید بر شرایط فنی بازیکنان گفت: نباید همیشه از بازیکنان انتظار عملکرد صددرصدی داشت. غیبت نفراتی مثل کوشکی و حدادی قطعاً روی کیفیت خط حمله تأثیر می‌گذارد. از سوی دیگر، یاسر آسانی اگرچه بازیکن توانمندی است، اما در چند بازی اخیر نتوانسته کیفیت همیشگی خود را نشان دهد. باید بپذیریم که هیچ بازیکنی نمی‌تواند در تمام مسابقات در اوج باشد و پذیرش این موضوع باعث کاهش فشار روانی و بازگشت بازیکنان به شرایط بهتر می‌شود.

این کارشناس فوتبال درباره اهمیت دیدار مقابل المحرق تصریح کرد: این مسابقه بسیار سخت و سرنوشت‌ساز است. استقلال پس از این بازی، دیدار مهم دیگری برابر گل‌گهر پیش‌رو دارد و فاصله زمانی این دو مسابقه کم است. اگر استقلال بتواند مقابل نماینده بحرین نتیجه بگیرد و از گروه صعود کند، مطمئن باشید طی چهار تا پنج هفته آینده شرایط تیم به‌مراتب بهتر خواهد شد. اما در صورت ناکامی، بازی مقابل گل‌گهر هم برای استقلال دشوار خواهد بود.

وی افزود: استقلال تیمی است که هویت آن با رقابت‌های آسیایی گره خورده و وقتی در آسیا حضور ندارد، انگار بخشی از شخصیت خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین بازیکنان و کادر فنی باید تمام تمرکز خود را روی دیدار با المحرق بگذارند تا بتوانند فراتر از جایگاه فعلی‌شان ظاهر شوند و نمایش فنی مطلوبی ارائه دهند.

طالب‌نسب در خصوص نقل‌وانتقالات استقلال گفت: به نظر من استقلال شاید حتی نیازی به جذب بازیکن جدید هم نداشته باشد. نمی‌گویم تیم ضعف ندارد، اما اولویت اصلی باید حفظ بازیکنان فعلی باشد. بازیکنی که کیفیت بالایی داشته باشد، باشگاه با هر روشی او را حفظ می‌کند و به راحتی در نیم‌فصل از دست نمی‌دهد. جدا شدن یک بازیکن معمولاً نشان‌دهنده این است که کیفیت او در حد انتظار نبوده است.

او ادامه داد: استقلال باید به جای جذب عجولانه نفرات جدید، از توانایی‌های بازیکنان فعلی بهترین استفاده را ببرد و آنها را برای امسال و فصل‌های آینده حفظ کند. اضافه و کم شدن چند بازیکن در نیم‌فصل، باعث از بین رفتن انسجام تیم می‌شود و دوباره زمان زیادی برای هماهنگی از دست خواهد رفت.

این پیشکسوت استقلال درباره وضعیت دروازه‌بانی نیز گفت: صحبت‌هایی درباره بازگشت حسینی مطرح شده که اگر این اتفاق بیفتد، شرایط دروازه‌بانی استقلال بهتر خواهد شد. با این حال نباید سراغ بازیکنان مازاد سایر تیم‌ها رفت؛ بازیکنانی که کیفیت لازم ندارند و تیم مجبور می‌شود با آزمون و خطا به نتیجه برسد.

طالب‌نسب در پایان با اشاره به نقش رامین رضائیان تأکید کرد: رضائیان از نظر روحی و روانی می‌تواند تأثیر مثبتی روی تیم بگذارد و حضورش برای استقلال مفید است. حفظ این بازیکن می‌تواند کمک بزرگی به استقلال در ادامه مسیر باشد.