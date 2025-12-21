باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعاتی درباره دخالت شرکت خدمات انفورماتیک در حوزه رمزارزها، این شرکت، هرگونه نقش و فعالیت در معاملات رمزارز و بازارهای مرتبط با آن را رد کرد.
در توضیح روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک آمده است این شرکت بهعنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، صرفاً در حوزه توسعه و راهبری زیرساختهای بانکی فعالیت دارد و هیچگونه نقش، مداخله یا ورودی به بازار رمزارزها و بازارهای مرتبط نداشته و ندارد.
منبع: روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک