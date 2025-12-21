شرکت خدمات انفورماتیک هرگونه نقش و فعالیت در معاملات رمزارز و بازار‌های مرتبط با آن را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار شایعاتی درباره دخالت شرکت خدمات انفورماتیک در حوزه رمزارزها، این شرکت، هرگونه نقش و فعالیت در معاملات رمزارز و بازار‌های مرتبط با آن را رد کرد.

در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک در حوزه رمزارزها، این شرکت با صدور توضیحی، هرگونه دخالت یا فعالیت در معاملات رمزارز و بازار‌های مرتبط با آن را رد کرد.

در توضیح روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک آمده است این شرکت به‌عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، صرفاً در حوزه توسعه و راهبری زیرساخت‌های بانکی فعالیت دارد و هیچ‌گونه نقش، مداخله یا ورودی به بازار رمزارز‌ها و بازار‌های مرتبط نداشته و ندارد.

منبع: روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک

