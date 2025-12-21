باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اعوانی مدیر عامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: با کاهش دما و رشد مصرف گاز در پایتخت، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گازرسانی بهمنظور تأمین مستمر گاز برای مشترکان خانگی و مراکز حیاتی از اولویتهای اصلی شرکت گاز استان تهران است.
وی با بیان اینکه حسب دستورعملها و مصوبات ابلاغی، ویلاهای خالی از سکنه که بدون حضور ساکن و با مصرف غیرضروری گاز شناسایی و مشمول قطع جریان گاز شدهاند، افزود: همچنین ادارات دولتی که دمای رفاه را رعایت نکرده یا در ساعات غیراداری، موتورخانهها و سیستمهای گرمایشی آنها روشن بوده و مراکزی که با توجه به تذکرات، از وسایل گرمایشی در فضاهای باز استفاده کردهاند، پس از دریافت اخطارهای لازم و در صورت تداوم وضع با قطع گاز مواجه شدهاند.
پایش مصرف با هدف حفظ پایداری شبکه
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با تأکید بر اینکه روند پایش مصرف بهصورت مستمر در حال انجام است، تصریح کرد: برای اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، ابتدا اخطار صادر میشود و در صورتی که اصلاح مصرف انجام نشود، قطع گاز بهعنوان آخرین اقدام اجرایی اعمال میشود.
اعوانی با اشاره به اقدامهای نظارتی انجامشده گفت: تاکنون بیش از ۳۱۰۰ مورد پایش مصرف گاز در سطح ادارات دولتی، اماکن عمومی و باغویلاها و ویلاهای خالی از سکنه در سطح استان تهران انجام شده است. این پایشها بهصورت مستمر و با هدف مدیریت مصرف، شناسایی مصارف غیرضروری و حفظ پایداری شبکه گازرسانی در فصل سرد سال ادامه دارد.
وی درباره قطع جریان گاز ویلاها و باغویلاهای خالی از سکنه بیان کرد: مصرف گاز در واحدهایی که فاقد سکنه هستند، بهویژه در فصل سرد سال، مصداق مصرف غیرضروری است. از این رو، بر اساس پایشهای میدانی انجامشده، تاکنون ۱۳۳ ویلا و باغویلای خالی از سکنه در سطح استان شناسایی شده و جریان گاز آنها قطع شده است. این اقدام با هدف پیشگیری از هدررفت انرژی، مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گازرسانی در پایتخت و شهرستانهای استان تهران انجام میشود.
پایش بیش از ۲۰۰۰ مورد مصرف گاز مراکز دولتی
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با اشاره به پایشهای انجامشده در سطح ادارات دولتی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰۰ مورد پایش مصرف گاز در ساختمانها و مراکز اداری دولتی انجام شده است. این پایشها با هدف شناسایی مصارف غیرضروری و رعایت الگوی مصرف دنبال شده و در جریان آن ۳۵ اداره دولتی اخطار دریافت کردهاند که از این تعداد، جریان گاز سه مرکز بهدلیل ادامه رعایتنکردن ضوابط مصرف بهینه قطع شده است.
اعوانی با تأکید بر ممنوعیت بهکارگیری وسایل گرمایشی در فضاهای باز اظهار کرد: استفاده از این تجهیزات، بهدلیل اتلاف گسترده انرژی از مصادیق مصرف خارج از الگو بهشمار میرود و فشار مضاعفی بر شبکه گازرسانی وارد میکند. از این رو پس از انجام پایشها و ابلاغ اخطارهای لازم، جریان گاز ۲۲۷ مورد از مراکزی که همچنان از وسایل گرمایشی در محیطهای باز استفاده میکردند، قطع شده است.
وی هدف از اجرای این اقدامها را مدیریت مصرف در روزهای اوج سرما و جلوگیری از افت فشار شبکه دانست و بیان کرد: با کاهش مصارف غیرضروری، امکان تأمین پایدار گاز برای همه مشترکان بهویژه مراکز درمانی و بخش خانگی در پایتخت فراهم میشود. ادارات دولتی باید در مدیریت مصرف پیشگام باشند و شرکت گاز استان تهران نیز پایش مصرف را با جدیت ادامه میدهد تا فصل سرد سال با کمترین محدودیت سپری شود.
منبع: شرکت گاز استان تهران