معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال کنار گذر شمالی کرج با پیشرفت ۹۵ درصدی و تا فروردین ماه سال آینده با پیشرفت ۱۰۰ درصدی به اتمام برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه در خصوص آخرین وضعیت اجرای پروژه  ۱۸.۵ کیلومتری کنار گذر آزاد راه شمالی کرج اظهار داشت: این پروژه با مشارکت ۵۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی و ۵۰ درصدی شهرداری و با تأکید ویژه خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حال اجراست و تکمیل هرچه سریع‌تر آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تاکنون در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای اجرای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن به حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. در صورت بهره‌برداری کامل از این پروژه به طول ۱۸.۵ کیلومتر، مجموع سرمایه‌گذاری به حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بازوند با اشاره به ویژگی‌های فنی این پروژه اظهار کرد: کنارگذر کرج دارای ۱۷ پل بزرگ است که پل «B1» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آن‌ها، یک شاهکار فنی و مهندسی در کشور محسوب می‌شود و با توجه به ارتفاع و مشخصات فنی، نمونه مشابهی برای آن در کشور وجود نداشته است.

بازوند با اشاره به زمان بهره‌برداری پروژه گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی و تأکید وزیر راه و شهرسازی بر رصد هفتگی پروژه  پیش‌بینی ما این است که با احتمال بالای ۹۵ درصد پروژه در اسفندماه به بهره‌برداری برسد، اما در صورت بروز برخی موانع احتمالی، حداکثر تا فروردین‌ماه سال آینده به طور قطعی افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از آثار مثبت این پروژه در حوزه مصرف انرژی خبر داد و افزود: با بهره‌برداری از کنارگذر کرج، ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهیم داشت که نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه به تأمین مالی پروژه اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده که تا یک ماه آینده در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت و نگرانی‌های مالی باقی‌مانده را برطرف می‌کند. این پروژه یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع آن استفاده شده است.

بازوند در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی، در صورت اصلاح فرآیندها و کاهش بروکراسی، می‌تواند به یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور تبدیل شود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نیز در این مسیر از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

