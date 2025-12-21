باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الیزابت باوم-اشنایدر، وزیر کشور سوئیس می‌گوید که این کشور باید اقدامات بیشتری برای محافظت از کودکان در برابر خطرات رسانه‌های اجتماعی انجام دهد؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد او از ممنوعیت احتمالی این سکو‌ها برای نوجوانان استقبال می‌کند.

این وزیر از حزب سوسیال دموکرات چپ میانه، گفت: «بحث [حفاظت در برابر شبکه‌های اجتماعی] در استرالیا و اتحادیه اروپا مهم است. این بحث باید در سوئیس نیز انجام شود. من از ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی استقبال می‌کنم. ما باید از فرزندان خود بهتر محافظت کنیم».

او گفت که مقامات باید بررسی کنند که چه چیز‌هایی باید محدود شوند و گزینه‌هایی مانند ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی توسط کودکان، حذف محتوای مضر و رسیدگی به الگوریتم‌هایی که از آسیب‌پذیری‌های نوجوانان سوءاستفاده می‌کنند را در نظر بگیرند.

باوم-اشنایدر گفت که بحث‌های مفصل در سال جدید آغاز خواهد شد و گزارشی در این مورد نیز منتشر شده است. او افزود: «ما نباید رسانه‌های اجتماعی را فراموش کنیم: آنها باید مسئولیت آنچه کودکان و نوجوانان مشاهده می‌کنند را بر عهده بگیرند.»

اظهارات وزیر کشور سوئیس در حالی مطرح می‌شود که استرالیا نیز اخیرا اقدام مشابهی را انجام داده است. این کشور از اواسط آذرماه دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به چندین شبکه اجتماعی از قبیل تیک‌تاک، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام را ممنوع کرد. بر این اساس، اگر شرکت‌ها قوانین جدید را نقض کنند و مانع دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به این سکو‌ها نشوند، با جریمه حدود ۵۰ میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد.

منبع: رویترز