در پی حادثه تیراندازی به جمعیت در ژوهانسبورگ که هنوز انگیزه آن مشخص نیست، ۹ نفر جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد که در تیراندازی بامداد امروز در شهرکی در جنوب غربی ژوهانسبورگ، ۹ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند و مقامات عملیات جستجوی مظنونان را آغاز کردهاند.
به گفته پلیس، حدود ۱۲ مظنون ناشناس در یک مینیبوس سفید به سمت مشتریان رستورانی آتش گشودند و هنگام فرار از صحنه به تیراندازی بیهدف ادامه دادند. گفته شده که انگیزه تیراندازی با تحقیقات مشخص خواهد شد.
آفریقای جنوبی، بزرگترین اقتصاد آفریقا، یکی از بالاترین نرخهای قتل در جهان را دارد که به طور متوسط حدود ۶۰ نفر در روز است.
منبع: رویترز