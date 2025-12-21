باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اپل مدتی است که ارسال پیام‌های صوتی در iMessage را مجاز کرده است، اما بهترین ویژگی آن در حال حاضر قابلیت تبدیل آنها به متن است. پس از ارسال یا دریافت پیام صوتی، iOS به طور خودکار کل پیام را صرف نظر از طول آن به متن تبدیل می‌کند.

طبق گفته 9to۵Mac، می‌توانید به جای گوش دادن به پیام، روی آن ضربه بزنید و آن را بخوانید. این ویژگی در زمان صرفه‌جویی زیادی می‌کند و همچنین بسیار دقیق است.

- مکالمه‌ای را با شخصی که می‌خواهید پیام را با او به اشتراک بگذارید، باز کنید.

- روی دکمه "+" در کنار فیلد متن ضربه بزنید.

- "Voice" را انتخاب کنید.

- فیلد متن شروع به ضبط پیام شما می‌کند.

- پس از اتمام، روی دکمه توقف ضربه بزنید.

- روی "Send" ضربه بزنید.

سپس مکالمه به متن تبدیل می‌شود که می‌توانید مانند هر متن دیگری از آن استفاده کنید. همچنین می‌توانید آن را کپی و در هر جایی جایگذاری کنید.

منبع: الیوم السابع