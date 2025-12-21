باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی مدعی شد که اندکی قبل، دومین حمله را به جنوب لبنان انجام داده است.

ادعا شده که این حمله علیه یکی از رزمندگان حزب‌الله در منطقه مسکونی «یاطر» در جنوب لبنان انجام شده است.

هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده است.

روز گذشته نیز رسانه‌های لبنان گزارش دادند که یک پهپاد اسرائیلی به شهر «طیبه» در جنوب این کشور حمله کرده که نقض جدید آتش‌بس پاییز گذشته است.

خبرگزاری دولتی لبنان (ان ان‌ای) همچنین اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی در ارتفاع بسیار پایین بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و حومه جنوبی آن پرواز کرده است.

افزون بر این، طی روز‌های گذشته، پرواز‌های پهپادی مشابهی بر فراز چندین روستا در منطقه زهرانی در جنوب و در شهرستان هرمل در شمال شرقی لبنان گزارش شده است.

طبق توافق آتش‌بس که سال گذشته منعقد شد، قرار بود نظامیان صهیونیست در ماه ژانویه از جنوب لبنان عقب‌نشینی کنند، اما تنها بخشی از آنها عقب‌نشینی کرده و همچنان حضور نظامی خود را در پنج پاسگاه مرزی حفظ کرده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل