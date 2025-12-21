خیبر خرم آباد با برتری ۳ - ۱ مقابل سپاهان راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی‌اش (نقش جهان) میزبان خیبر خرم آباد بود.

محسن سفید چغایی در دقیقه ۳  با ضربه‌ای چکشی موفق شد دروازه سپاهان را باز کند تا در ابتدای بازی شاگردان محرم نویدکیا در خانه از میهمان‌شان عقب بیفتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۱۳، پاس رو به عقب آرش رضاوند با ضربه محمد عسکری همراه شد و دروازه خیبر باز و بازی به تساوی کشیده شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نیمه اول این بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم خیبری‌ها بازی را بهتر شروع کردند و در دقیقه ۴۷ روی دفع بد سید حسین حسینی، دروازه‌بان سپاهان علی خانزادی با استفاده از این فرصت با ضربه سری تماشایی دروازه زردپوشان را باز کرد تا بار دیگر شاگردان مهدی رحمتی از میزبان‌شان پیش بیفتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۶۰ مهدی گودرزی با بی‌احتیاطی در محوطه جریمه خیبر، پا روی پای امید نورافکن گذاشت که عرب‌براقی هم پس از اعلام بنیادی‌فرد و با توقف بازی، صحنه را بازبینی کرد و پنالتی گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دقیقه ۶۴ ضربه پنالتی امید نورافکن را حسین پورحمیدی، دروازه‌بان خیبری‌ها مهار کرد تا فرصت تساوی بازی برای سپاهانی‌ها از دست برود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سپاهانی‌ها برای تساوی بازی سراپا حمله شدند، اما در دقیقه ۷۳ روی یک ضد حمله حسین گودرزی با پاسی خوب امیرحسین فارسی را صاحب توپ کرد و او نیز با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در ادامه تلاش‌های سپاهان برای تساوی بازی مثمرثمر نبود و بازی با برتری ۳ - ۱ خیبر به پایان رسید تا شاگردان مهدی رحمتی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، سپاهان ، خیبر خرم آباد
خبرهای مرتبط
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
سلطانی:
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
اسدی:
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
جام حذفی فوتبال؛
سپاهان- خیبر خرم آباد؛ دوئل محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی در نقش جهان
جام حذفی فوتبال؛
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا/ امباپه تاج رونالدو رو بر سر گذاشت+ فیلم
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
آخرین اخبار
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا/ امباپه تاج رونالدو رو بر سر گذاشت+ فیلم
یوونتوس ۲ - ۱ رم/ اسپالتی، یوونتوس رو بیدار کرد+ فیلم
سپاهان- خیبر خرم آباد؛ دوئل محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی در نقش جهان
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون