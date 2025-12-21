خیبر خرم آباد با برتری ۳ - ۱ مقابل سپاهان راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال سپاهان اصفهان از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی‌اش (نقش جهان) میزبان خیبر خرم آباد بود.

محسن سفید چغایی در دقیقه ۳ با ضربه‌ای چکشی موفق شد دروازه سپاهان را باز کند تا در ابتدای بازی شاگردان محرم نویدکیا در خانه از میهمان‌شان عقب بیفتند.

در دقیقه ۱۳، پاس رو به عقب آرش رضاوند با ضربه محمد عسکری همراه شد و دروازه خیبر باز و بازی به تساوی کشیده شد.

نیمه اول این بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم خیبری‌ها بازی را بهتر شروع کردند و در دقیقه ۴۷ روی دفع بد سید حسین حسینی، دروازه‌بان سپاهان علی خانزادی با استفاده از این فرصت با ضربه سری تماشایی دروازه زردپوشان را باز کرد تا بار دیگر شاگردان مهدی رحمتی از میزبان‌شان پیش بیفتند.

در دقیقه ۶۰ مهدی گودرزی با بی‌احتیاطی در محوطه جریمه خیبر، پا روی پای امید نورافکن گذاشت که عرب‌براقی هم پس از اعلام بنیادی‌فرد و با توقف بازی، صحنه را بازبینی کرد و پنالتی گرفت.

در دقیقه ۶۴ ضربه پنالتی امید نورافکن را حسین پورحمیدی، دروازه‌بان خیبری‌ها مهار کرد تا فرصت تساوی بازی برای سپاهانی‌ها از دست برود.

سپاهانی‌ها برای تساوی بازی سراپا حمله شدند، اما در دقیقه ۷۳ روی یک ضد حمله حسین گودرزی با پاسی خوب امیرحسین فارسی را صاحب توپ کرد و او نیز با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در ادامه تلاش‌های سپاهان برای تساوی بازی مثمرثمر نبود و بازی با برتری ۳ - ۱ خیبر به پایان رسید تا شاگردان مهدی رحمتی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.