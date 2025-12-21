مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور گفت: با بهره‌برداری از کنارگذر شمالی کرج شاهد صرفه‌جویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت فراهم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهارداشت: در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از تهران خارج شده و به بیش از ۱۵ استان کشور تردد می‌کنند که با افتتاح وبهره برداری از کنارگذر شمالی کرج  امکان جذب حدود ۳۰ درصد ترافیک  کرج و قزوین  معادل ۶۰ هزار خودرو در شبانه‌روز را دارد.

او بیان کرد:البته برای حل کامل معضل ترافیک کرج، احداث کنارگذر جنوبی نیز ضروری است که تفاهم‌نامه آن در حال تهیه بوده و طول این مسیر حدود ۲۴ کیلومتر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنارگذر جنوبی، دولت آمادگی دارد ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را انجام دهد و مابقی از طریق بخش خصوصی تأمین شود که در صورت تحقق این طرح، بخش عمده‌ای از ترافیک سنگین و فرسایشی کرج برطرف خواهد شد.

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بهره‌برداری از کنارگذر کرج، ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهیم داشت که نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا ایفا می‌کند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزادراه
