باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اظهارداشت: در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از تهران خارج شده و به بیش از ۱۵ استان کشور تردد می‌کنند که با افتتاح وبهره برداری از کنارگذر شمالی کرج امکان جذب حدود ۳۰ درصد ترافیک کرج و قزوین معادل ۶۰ هزار خودرو در شبانه‌روز را دارد.

او بیان کرد:البته برای حل کامل معضل ترافیک کرج، احداث کنارگذر جنوبی نیز ضروری است که تفاهم‌نامه آن در حال تهیه بوده و طول این مسیر حدود ۲۴ کیلومتر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنارگذر جنوبی، دولت آمادگی دارد ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری را انجام دهد و مابقی از طریق بخش خصوصی تأمین شود که در صورت تحقق این طرح، بخش عمده‌ای از ترافیک سنگین و فرسایشی کرج برطرف خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بهره‌برداری از کنارگذر کرج، ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهیم داشت که نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و آلودگی هوا ایفا می‌کند.