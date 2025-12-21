پیکان با برتری یک گل در خانه نفت و گاز گچساران راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی‌اش (شهدای نفت) میزبان پیکان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.  

در نیمه دوم ۲ تیم موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما در گلزنی ناکام بودند.

در دقیقه ۸۰، سجاد جعفری، هافبک پیکان با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان سعید دقیقی سخت شود.

علی‌رغم ده نفره بودن پیکانی‌ها مهدی نجفی در دقیقه ۸۹ گل نخست بازی را وارد دروازه نفت و گاز گچساران کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در نهایت پیکان با تک گل نجفی راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد.

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، پیکان ، نفت و گاز گچساران
خبرهای مرتبط
اسدی:
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
سلطانی:
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
جام حذفی فوتبال؛
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
جام حذفی فوتبال؛
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا/ امباپه تاج رونالدو رو بر سر گذاشت+ فیلم
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
آخرین اخبار
نفت و گاز گچساران ۰ - ۱ پیکان/ صعود تیم دقیقی با چالش ۱۰ نفره شدن
سپاهان ۱ - ۳ خیبر/ صعود رویایی شاگردان رحمتی در طولانی‌ترین شب سال
طالب‌نسب: بازی با المحرق نقطه عطف استقلال است
تداوم سیر صعودی سیلینگ ایران در هند؛ ایران در جمع ۳ کشور برتر آدمیرال کاپ ۲۰۲۵ ایستاد
شجاعی: تقویت کادر فنی بانوان در دستور کار فدراسیون فوتبال قرار دارد
لیگ ملت‌های آسیا راه اندازی می‌شود
کاظمی‌پور: میزبانی دیرهنگام دُبی، شرایط سختی برای کاروان‌های ورزشی رقم زد
واکنش رونالدو به رکوردشکنی امباپه
رضاییان و استقلال در آستانه یک تصمیم بزرگ؛ بمب نقل‌وانتقالات در نیم‌فصل می‌ترکد؟
۷ لیدر باشگاه تراکتور محروم شدند
مهران احمدی به المحرق هم نرسید
دعوت از ۱۶ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
ویسی: تیم ملی فوتبال باید از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند
تنزل درجه ۵۹ داور بین‌المللی کشتی ایران!
دبیرکل ایران‌نادو: هدف ما پاک‌سازی است، نه پنهان‌کاری/ آمار نهایی دوپینگ قطعی نیست
بحرینی‌ها برای غلبه بر استقلال دست به کار شدند
مشکل بزرگ پرسپولیس برای فسخ اوریه
حمایت رئیس کانون هواداری استقلال از کریم باقری
امباپه به رکورد رونالدو رسید و ادای احترام کرد
پرسپولیس قید قلی زاده را می‌زند
تراکتوری‌ها فحاشی به پیروانی و باقری را توجیه می‌کنند/ ۴ بازیکن در حد و اندازه پرسپولیس نیستند
چیدمان نفرات پرسپولیس برای پنالتی زدن ایراد داشت/ کمیته انضباطی به مسئله فحاشی‌ها ورود کند
پیروزی آرسنال، لیورپول و من سیتی و توقف چلسی در لیگ جزیره+ فیلم
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا/ امباپه تاج رونالدو رو بر سر گذاشت+ فیلم
یوونتوس ۲ - ۱ رم/ اسپالتی، یوونتوس رو بیدار کرد+ فیلم
سپاهان- خیبر خرم آباد؛ دوئل محرم نویدکیا و سید مهدی رحمتی در نقش جهان
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون