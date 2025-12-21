پیکان با برتری یک گل در خانه نفت و گاز گچساران راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگیاش (شهدای نفت) میزبان پیکان بود.
نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم ۲ تیم موقعیتهایی روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما در گلزنی ناکام بودند.
در دقیقه ۸۰، سجاد جعفری، هافبک پیکان با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان سعید دقیقی سخت شود.
علیرغم ده نفره بودن پیکانیها مهدی نجفی در دقیقه ۸۹ گل نخست بازی را وارد دروازه نفت و گاز گچساران کرد.
در نهایت پیکان با تک گل نجفی راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد.