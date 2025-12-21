باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با میلیاردها دلار بودجه جدید و با در نظر گرفتن اقداماتی از قبیل حمله به محل کار افراد بیشتر، در حال آماده شدن برای سرکوب شدیدتر مهاجران در سال ۲۰۲۶ است.
ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود تا کنون، ماموران مهاجرتی را به شهرهای بزرگ اعزام کرده است. این ماموران در محلهها گشتزنی میکنند و به دفعات با ساکنان درگیر شدهاند.
گفته شده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و گشت مرزی تا سپتامبر ۲۰۲۹، ۱۷۰ میلیارد دلار بودجه بیشتر دریافت خواهند کرد. این افزایش بسیار چشمگیر است، زیرا در حال حاضر این نهادها حدود ۱۹ میلیارد دلار به صورت سالانه دریافت میکنند.
مقامات دولتی آمریکا میگویند که قصد دارند هزاران مامور جدید استخدام کنند، بازداشتگاههای جدید افتتاح کنند، مهاجران بیشتری را از زندانهای محلی جمعآوری کنند و با شرکتهای خارجی برای ردیابی افراد مهاجر همکاری کنند. این طرحها در حالی پیگیری میشود که آمریکا برای انتخابات میاندورهای سال آینده خود آماده میشود.
میامی، یکی از شهرهایی که به دلیل جمعیت زیاد مهاجران، بیشترین آسیب را از سرکوبهای ترامپ دیده است، هفته گذشته اولین شهردار دموکرات خود را در نزدیک به سه دهه گذشته انتخاب کرد. این شهردار، انتخاب مردم را تا حدودی واکنش منفی به سیاستهای تهاجمی رئیس جمهور دانست. سایر انتخابات محلی و نظرسنجیها نیز حاکی از افزایش نگرانی در میان مردمی است که نسبت به تاکتیکهای تهاجمی مهاجرتی محتاط هستند.
میزان محبوبیت کلی ترامپ در خصوص سیاستهای مهاجرتی از ۵۰ درصد در فصل بهار، به ۴۱ درصد در زمستان امسال رسید؛ زیرا طی این مدت او سرکوبهای شدیدی در چندین شهر بزرگ آمریکا انجام داد.
گفته میشود افزایش نارضایتی عمومی بیش از همه، بر استفاده مأموران فدرال نقابدار از تاکتیکهای تهاجمی مانند استفاده از گاز اشکآور در محلههای مسکونی و بازداشت شهروندان متمرکز شده است.
منبع: رویترز