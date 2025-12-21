دولت دونالد ترامپ با اختصاص بودجه بی‌سابقه، استخدام هزاران مأمور و تشدید عملیات میدانی، در حال آماده‌سازی سرکوب گسترده‌تر مهاجران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با میلیارد‌ها دلار بودجه جدید و با در نظر گرفتن اقداماتی از قبیل حمله به محل کار افراد بیشتر، در حال آماده شدن برای سرکوب شدیدتر مهاجران در سال ۲۰۲۶ است. 

ترامپ از ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری خود تا کنون، ماموران مهاجرتی را به شهر‌های بزرگ اعزام کرده است. این ماموران در محله‌ها گشت‌زنی می‌کنند و به دفعات با ساکنان درگیر شده‌اند.

گفته شده اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و گشت مرزی تا سپتامبر ۲۰۲۹، ۱۷۰ میلیارد دلار بودجه بیشتر دریافت خواهند کرد. این افزایش بسیار چشم‌گیر است، زیرا در حال حاضر این نهاد‌ها حدود ۱۹ میلیارد دلار به صورت سالانه دریافت می‌کنند.

مقامات دولتی آمریکا می‌گویند که قصد دارند هزاران مامور جدید استخدام کنند، بازداشتگاه‌های جدید افتتاح کنند، مهاجران بیشتری را از زندان‌های محلی جمع‌آوری کنند و با شرکت‌های خارجی برای ردیابی افراد مهاجر همکاری کنند. این طرح‌ها در حالی پیگیری می‌شود که آمریکا برای انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده خود آماده می‌شود.

میامی، یکی از شهر‌هایی که به دلیل جمعیت زیاد مهاجران، بیشترین آسیب را از سرکوب‌های ترامپ دیده است، هفته گذشته اولین شهردار دموکرات خود را در نزدیک به سه دهه گذشته انتخاب کرد. این شهردار، انتخاب مردم را تا حدودی واکنش منفی به سیاست‌های تهاجمی رئیس جمهور دانست. سایر انتخابات محلی و نظرسنجی‌ها نیز حاکی از افزایش نگرانی در میان مردمی است که نسبت به تاکتیک‌های تهاجمی مهاجرتی محتاط هستند.

میزان محبوبیت کلی ترامپ در خصوص سیاست‌های مهاجرتی از ۵۰ درصد در فصل بهار، به ۴۱ درصد در زمستان امسال رسید؛ زیرا طی این مدت او سرکوب‌های شدیدی در چندین شهر بزرگ آمریکا انجام داد. 

گفته می‌شود افزایش نارضایتی عمومی بیش از همه، بر استفاده مأموران فدرال نقابدار از تاکتیک‌های تهاجمی مانند استفاده از گاز اشک‌آور در محله‌های مسکونی و بازداشت شهروندان متمرکز شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، سرکوب ، مهاجرت
خبرهای مرتبط
۲۰۳۰ تا ۲۱۰۰: جابه‌جایی ثقل جمعیت جهان از چین به آفریقا
کوزوو مهاجران اخراجی آمریکا را می‌پذیرد
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی در افغانستان عمیق‌تر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
آخرین اخبار
فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی ۹ کشته بر جای گذاشت
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟