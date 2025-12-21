باشگاه خبرنگاران جوان - جمال بلماضی، سرمربی تیم فوتبال الدحیل قطر در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تراکتور در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: ما میدانیم با تیم قوی رو به رو خواهیم شد که در بازیهای اخیر عملکرد خوبی داشته است. با این حال برای بازی فردا آماده هستیم.
وی در واکنش به اینکه تراکتور قویترین خط دفاعی در لیگ نخبگان آسیا را در اختیار دارد، گفت: ما به این موارد توجه نمیکنیم. همین که یک گل بیشتر بزنیم قابل قبول است. شاید یک-دو یا سه گل بزنیم.
همچنین کریستوف پیونتک، بازیکن الدحیل در نشست خبری گفت: میدانیم که بازی چالش برانگیزی خواهیم داشت، اما هدف ما این است که سه امتیاز را از این بازی به قطر ببریم.