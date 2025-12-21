باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سیوهشتمین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه - ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.
در آغاز این جلسه، رئیسجمهور با قدردانی از زحمات و تلاشهای آقای اوحدی، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون کرد. همچنین با خیرمقدم به آقای میراحمد موسوی رئیس جدید بنیاد شهید، برای وی آرزوی موفقیت در انجام مسئولیتهای محوله داشت.
همچنین عارف معاون اول رئیسجمهور نیز ضمن تشکر از تلاشها و خدمات آقای اوحدی، حضور آقای موسوی را در بنیاد شهید خیرمقدم گفت.
در ادامه جلسه علاوه بر طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاههای مختلف توسط وزرا، گزارشهایی از اقدامات دولت در حوزههای مختلف مطرح شد.
در ادامه، وزیر کشور گزارشی از وضعیت و فعالیتهای ستاد بحران کشور در روزهای اخیر ارائه داد. وی با اشاره به بارندگیهای اخیر و بروز مشکلات ناشی از سیلاب در برخی استانها، از مدیریت هماهنگ، همدلی و انسجام موجود در میان دستگاههای مسئول سخن گفت که موجب کنترل و مدیریت مناسب این حوادث شده است.
وزیر نیرو نیز گزارشی از آخرین وضعیت سدهای کشور پس از بارندگیهای اخیر ارائه کرد و اعلام داشت که بیشترین میزان بارش مربوط به استان هرمزگان بوده و استانهای تهران با ۹۰ درصد، قزوین با ۸۷ درصد و البرز با ۷۹ درصد کاهش بارش، در صدر استانهای کمبارش کشور قرار دارند.
در ادامه جلسه رئیس سازمان هواشناسی کشور، گزارشی از وضعیت بارندگیهای اخیر و پیشبینی شرایط جوی در هفتههای آینده ارائه داد.
وزیر نفت نیز گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی طرح «ساماندهی کارتهای جایگاهها» ارائه کرد و گفت که در آذرماه، مصرف روزانه سوخت حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده که ۴۳ درصد آن از طریق کارت جایگاهداران و ۵۷ درصد از طریق کارتهای شخصی انجام میشد. با اجرای این طرح، استفاده از کارتهای جایگاهداران ۱۷ درصد کاهش یافته و مصرف کارتهای شخصی افزایش پیدا کرده است. همچنین روزانه حدود ۹ میلیون لیتر کاهش مصرف ثبت شده و میزان مصرف از ۱۲۹ میلیون لیتر به ۱۲۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
وی افزود: روزانه حدود یکهزار نفر نیز برای دوگانهسوز کردن خودروهای خود ثبتنام میکنند و در حال حاضر ۳۳ هزار نفر در صف انتظار قرار دارند.
در ادامه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از سفر خود به قم و دیدار با علما و مراجع تقلید ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت معیشت مردم، عملکرد نهادها و قیمت کالاها بهویژه مواد غذایی پرداخت و نگرانیهای مطرحشده از سوی مراجع تقلید را بازگو کرد.
همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از سفر خود به بلاروس و روسیه ارائه داد و از شکلگیری همکاریهای مطلوب و مؤثر میان جمهوری اسلامی ایران و این کشورها خبر داد.
در ادامه استاندار تهران گزارشی از وضعیت استان تهران ارائه کرد و گفت که در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد از کل پروانههای ساختمانی صادرشده در کشور مربوط به استان تهران بوده که از این میزان، ۱۱ درصد به شهر تهران اختصاص دارد. در تهران ۱۰۳ هزار پروانه ساختمانی صادر شده که به معنای تأمین ظرفیت مسکن برای نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر است. همچنین ۶۸ درصد از بلندمرتبهسازیها (بیش از پنج طبقه) مربوط به استان تهران است که بخش قابلتوجهی از آن در شهر تهران انجام شده است.
وزیر ورزش و جوانان نیز گزارشی از موفقیتهای اخیر ورزشی ارائه کرد و از کسب مقام نخست توسط تیم ملی والیبال و همچنین موفقیت تیم دختران با کسب مقام ششم قدردانی کرد. وی با اشاره به اینکه این نخستین حضور دختران کشور در این سطح از مسابقات بوده است، این نتیجه را دستاوردی قابل توجه ارزیابی کرد.
