مربی خیبر گفت: خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم و تمرینات و ریکاوری خوبی انجام داده بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال امیدیان، مربی تیم فوتبال خیبر خرم آباد پس از پیروزی سه بر یک مقابل سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در نشست خبری عنوان کرد: به هر دو تیم خداقوت می‌گویم. به نظرم یک بازی بسیار مهیج با نمایش قوی از هر دو تیم بود. سپاهان تیمی است که در ۱۳ مسابقه اخیرش هیچ باختی نداشته و در ۶ بازی گذشته هیچ گلی دریافت نکرده بود؛ به همین دلیل بازی برابر این تیم در ورزشگاه نقش جهان با چنین ساختاری که مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر است، دشوار خواهد بود و باید انرژی مضاعف و چهار برابری بگذارید.

وی ادامه داد: بچه‌های ما امروز نشان دادند که خیلی بزرگ هستند و روح و تمرکز بزرگی دارند. خیلی خوب سپاهان را آنالیز کردیم و تمرینات و ریکاوری خوبی انجام داده بودیم. از سوی دیگر، یک سری جوان خیلی خوب به زمین آمدند. به دلیل اینکه هر ۵-۴ روز یکبار بازی داریم و مسابقه لیگ برتر نیز پیش روی ما است و اهمیت دارد، بچه‌هایی به زمین آمدند که سن و سال کمی داشتند.

مربی خیبر با اشاره به جوانانی که مهدی رحمتی در این مسابقه استفاده کرد، گفت: علیرضا آراسته ۱۹ سال، آرین معالی ۱۸ سال، فارسی ۱۷ سال و ... داشتند و این نفرات برای فوتبال ایران، نوید روز‌های خوب را می‌دهند که بتوانید به جوانان خوبی مقابل یک تیم قدرتمند مثل سپاهان با سابقه قهرمانی در لیگ و آسیا فرصت بدهید. این بچه‌ها با همین بازی بزرگ می‌شوند و کسب تجربه می‌کنند. به همه بازیکنان‌مان دست‌مریزاد می‌گویم.

امیدیان یادآور شد: سپاهان هم قوی بازی کرد و برای آنها در ادامه مسیر آرزوی موفقیت دارم. مطمئنم آنها مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر هستند، اما امروز تیم ما خیلی خوب بازی کرد و با آنالیز، ساختار و ... توانست به برتری برسد.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خودش تجربه مربیگری در سپاهان را طی دو فصل اخیر داشته و در سالیان دور برای این تیم هم بازی کرده بود و همین مسئله در موفقیت خیبر تاثیر گذاشت، ابراز کرد: برد تیم خیبر یک کار جمعی است؛ شاید بنده یک شناخت جمعی و بیشتر نسبت به سپاهان داشتم ولی ما هم در لیگ برتر به سپاهان باختیم. حتما نمی‌شود گفت من تاثیرگذار بودم. خیبر یک تیم است؛ از مالک گرفته تا سایر ارکان تیم. دیدید که خیبر هواداران خوبی دارد و امروز هم به ورزشگاه نقش جهان آمده بودند.

امیدیان با تاکید بر تاثیر مهدی رحمتی در موفقیت خیبر گفت: مالک خوبی پشت تیم است و یک سرمربی (مهدی رحمتی) در این تیم حضور دارد که فلسفه و روحش بردن است. آقای رحمتی مثل دوران بازی، در مربیگری هم فقط به پیروزی فکر می‌کند و اصلا آدم محتاط و ترسویی نیست که همه اینها در کنار یک تیم جوان و نفرات با تجربه، خیبر را به موفقیت رسانده و موجب شده تا نتایج خوبی بگیریم و امروز برابر یک تیم مقتدر و منظم به برتری برسیم؛ آن هم در شرایطی که بازیکنان ما مقتدرتر و منظم‌تر کار کردند و این مسئله اهمیت زیادی داشت.

او در واکنش به اینکه برتری مقابل پرسپولیس و تراکتور و تساوی برابر تراکتور و همچنین حذف امروز سپاهان موجب شده تا لقب غول‌کُش به آنها بدهند، گفت: به نظرم تیمی که سال دوم حضورش در لیگ برتر است و این نتایج را می‌گیرد، کار بسیار بزرگی انجام داده و حالا با این نتایج، خود خیبر هم جزء غول‌ها حساب می‌شود و دیگر غول‌کشی از روی آن برداشته می‌شود، اما راه بسیار سختی پیش رو داریم و باید بچه‌ها ریکاوری شوند، چون لیگ برای ما اهمیت زیادی دارد.