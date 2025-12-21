باشگاه خبرنگاران جوان - محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نشست خبری پس از شکست مقابل خیبر خرم‌آباد در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی اظهار کرد: در ابتدا لازم می‌دانم از هواداران سپاهان تشکر کنم که تا آخرین لحظه تیم را تشویق کردند، همچنین از آنها عذرخواهی می‌کنم، چرا که یک جام را از دست دادیم و این موضوع یک واقعیت است.

وی با اشاره به کیفیت فنی مسابقه افزود: به‌نظر من از لحاظ فوتبالی، چه برای افرادی که در ورزشگاه حضور داشتند و چه برای کسانی که بازی را از طریق تلویزیون دنبال کردند، مسابقه جذابی رقم خورد. بازی پر موقعیتی بود و هر دو تیم موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی داشتند.

سرمربی سپاهان با اشاره به گل‌های دریافتی تیمش بیان کرد: فکر می‌کنم در بدترین زمان‌های ممکن گل دریافت کردیم؛ هم در ابتدای بازی و هم در ابتدای نیمه دوم. با این حال در نیمه نخست عملکرد خوبی داشتیم، به بازی برگشتیم و موقعیت‌های مناسبی نیز خلق کردیم.

نویدکیا ادامه داد: اما در نیمه دوم تا حدی احساسی شدیم. پس از برخوردی که برای ریکاردو آلوز پیش آمد و با توجه به نگرانی از تشدید آسیب‌دیدگی او، تصمیم گرفتیم تعویضش کنیم. با خروج آلوز، نظم مرکز زمین تا حدودی به هم ریخت. با وجود این شرایط، تلاش کردیم با انجام تعویض‌هایی، فشار بیشتری به حریف وارد کنیم، اما از سوی دیگر، در ضد حملات به تیم خیبر موقعیت‌هایی دادیم.

وی با مقایسه شرایط جام حذفی و لیگ برتر گفت: اگر این مسابقه در لیگ برگزار می‌شد، احتمالاً منطقی‌تر بازی می‌کردیم، اما در جام حذفی تفاوتی ندارد که نتیجه دو بر یک باشد یا سه بر یک یا حتی چهار بر یک و در هر صورت شکست به معنای حذف است. به‌همین دلیل سعی کردیم با ریسک بیشتری بازی کنیم که این موضوع نتایج مطلوبی برای ما به‌همراه نداشت و در ضدحملات آسیب دیدیم.

سرمربی سپاهان با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار دفاعی تیمش خاطرنشان کرد: در چنین بازی‌های سختی که نتیجه مستقیماً به حذف منجر می‌شود، باید در فاز دفاعی و به‌ویژه در عقب زمین، منطقی‌تر و منضبط‌تر عمل کنیم. این موضوع نیازمند زمان و بررسی دقیق‌تری است و باید درباره آن به‌طور مفصل صحبت شود.

نویدکیا در ادامه گفت: در مجموع به تیم خیبر تبریک می‌گویم. آنها در ورزشگاه نقش‌جهان موفق شدند این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند و کار بسیار بزرگی انجام دادند. این برد مبارک‌شان باشد و امیدوارم در ادامه مسیر نیز موفق باشند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استراحت دادن به برخی بازیکنان توضیح داد: به هیچ بازیکنی استراحت ندادیم. ریکاردو آلوز پیش از دیدار با فولاد دچار سرماخوردگی شدید شده بود و سعی کردیم در آن مسابقه از او مراقبت کنیم. در دیدار مقابل فولاد، امید نورافکن عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و به‌همین دلیل تصمیم گرفتیم برای حفظ شرایط آلوز، به امید بازی دهیم. از سوی دیگر، عارف حاجی‌عیدی نیز چند روزی به‌طور کامل تمرین نکرده بود، بنابراین با توجه به شرایط، به امید نورافکن فرصت دادیم.

سرمربی سپاهان درباره وضعیت ایوان سانچز نیز افزود: سانچز در دیدار با فولاد ضربه شدیدی به مچ پایش خورده بود و پزشکان تیم از من خواستند تا حد امکان، در صورتی که ضرورتی وجود ندارد، از او استفاده نکنیم تا بتواند در بازی‌های آینده به‌طور کامل در اختیار تیم باشد. این تنها دلیل استفاده نکردن از او بود و دلیل خاص دیگری نداشت.

نویدکیا تأکید کرد: ما سعی کردیم با تمام نفرات‌مان وارد این مسابقه شویم، چرا که در سپاهان چیزی به نام بازیکن ذخیره و اصلی وجود ندارد. چه بازیکن ۱۸ ساله باشد و چه ۳۰ ساله، همه نفرات اصلی محسوب می‌شوند و باید در شرایط سخت به تیم کمک کنند.

وی در دفاع از امید نورافکن اظهار کرد: امید نورافکن بازیکن بسیار با کیفیتی است و سابقه بازی در تیم ملی را نیز دارد. او در بسیاری از مسابقات برای ما به میدان رفته است. درست است که در این بازی ضربه پنالتی را از دست داد، اما عملکرد کلی او مطلوب بود. شاید اگر با تمرکز بیشتری بازی کند، شرایطش بهتر هم شود.

سرمربی سپاهان ادامه داد: بسیاری از بازیکنان ملی‌پوش نیز پیش آمده که روی نیمکت نشسته‌اند و بازیکن دیگری به میدان رفته است. با این حال، هر زمان که امید به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده، با تمام توان در خدمت تیم بوده است. او بازیکنی فوق‌العاده منضبط است و همواره تلاش می‌کند وظایفش را به بهترین شکل انجام دهد.

نویدکیا با تأکید بر اعتماد کامل به این بازیکن گفت: تلاش می‌کنیم تا جایی که ممکن است به او کمک کنیم تا به شرایط ایده‌آلی که در سال‌های گذشته داشته، بازگردد. از دست رفتن یک پنالتی یا یک نتیجه، به هیچ عنوان دلیلی بر افت کیفیت او نیست. امید نورافکن بازیکنی بسیار خوب و باکیفیت است و مطمئن هستم تا پایان فصل می‌تواند در شرایط سخت، کمک زیادی به تیم ما کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات دفاعی سپاهان تصریح کرد: مسئله کندی نبود. مشکل اصلی این بود که در مرکز زمین تمرکزمان را از دست دادیم و حریف از فضای پشت مدافعان ما در ضدحملات استفاده کرد. این موضوع صرفاً به مدافعان مرکزی مربوط نمی‌شود؛ هافبک‌های جلویی و کل ساختار دفاعی تیم در نیمه دوم تا حدی احساسی شده بودند، به‌ویژه پس از گلی که در دقایق ابتدایی نیمه دوم دریافت کردیم.

سرمربی سپاهان خاطرنشان کرد: اگر پنالتی ما به گل تبدیل می‌شد، شاید این حجم از ضدحملات را به خیبر نمی‌دادیم، اما در مجموع با ریسک بالا و تا حدی احساسی بازی کردیم. بازیکنان نمی‌خواستند جام را از دست بدهند و حذف شوند و همین موضوع کار را دشوار کرد. اشتباهاتی داشتیم که باید به‌صورت مفصل درباره آنها صحبت کنیم.

نویدکیا در پایان بیان کرد: در برخی مقاطع باید منضبط‌تر عمل کنیم، به‌ویژه در مرکز زمین و ساختار دفاعی و اگر این نظم را نداشته باشیم، قطعاً در بازی‌های آینده نیز دچار مشکل خواهیم شد. در چندین مسابقه اخیر عملکرد بسیار خوبی داشتیم، اما این دیدار به‌دلیل حذفی بودن، شرایط متفاوتی داشت و باعث شد نظم و انضباط تیمی‌مان کاهش پیدا کند.