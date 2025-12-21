باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی در جریان سفر به سرزمین‌های اشغالی مدعی شد که جنبش حماس و حزب‌الله لبنان در حال تجدید تسلیحات خود هستند.

گراهام در بیانیه‌ای ویدیویی که توسط دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی منتشر شد، گفت: «برداشت من این است که حماس خلع سلاح نمی‌شود، آنها در حال تجدید تسلیحات خود هستند. آنها سعی می‌کنند قدرت خود را در غزه تحکیم کنند و آن را از دست ندهند».

این جمهوری‌خواه اهل کارولینای جنوبی که متحد سرسخت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، افزود که معتقد است حزب‌الله نیز به دنبال مسلح کردن مجدد خود است. او ادعا کرد: «برداشت من این است که حزب‌الله در تلاش است تا سلاح‌های بیشتری تولید کند. این نتیجه قابل قبولی نیست.»

تاکید آمریکا بر خلع سلاح حماس و حزب‌الله در حالی اتفاق می‌افتد که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش‌بس در غزه و در لبنان ادامه می‌دهد. به گفته آژانس دفاع مدنی غزه، روز جمعه، شش نفر، از جمله دو کودک، در بمباران مدرسه‌ای که به عنوان پناهگاه برای آوارگان استفاده می‌شد، توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

غزه و لبنان روزانه هدف حمله قرار می‌گیرند و گروه‌های مقاومت هشدار داده‌اند که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان تجاوزات خود را متوقف نخواهد کرد.

منبع: العربیه