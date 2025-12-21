باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و خراسان رضوی، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: امشب آسمان تهران کمی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار رقیق است. حداکثر دمای امشب پایتخت به هشت و حداقل دمای آن به یک درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

وی افزود: امشب خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

او بیان کرد به علت ماندگاری هوای سرد و سکون نسبی هوا طی امروز و فردا افزایش تدریجی غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مورد انتظار است.

وی افزود:دوشنبه و سه‌شنبه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. روز چهارشنبه بارش خفیف برف در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان دور از انتظار نخواهد بود.