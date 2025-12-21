بارسلونا سال ۲۰۲۵ را به بهترین شکل و با تثبیت صدرنشینی به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهمین هفته از رقابت‌های لالیگا با برگزاری یک بازی پیگیری شد و بارسلونا در ورزشگاه لاسرامیکا در برابر ویارئال قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که با نمایش مسلط شاگردان هانسی فلیک همراه بود و ۳ امتیاز ارزشمند دیگر را برای بارسلونا به ارمغان آورد.

در نیمه نخست، رافینیا با حرکتی زیبا در محوطه جریمه، پنالتی گرفت و خودش آن را به گل تبدیل کرد. در ادامه نیمه نیز، رناتو ویگا به دلیل خطای خشن روی لامین یامال، با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا ویارئال ۱۰ نفره شود.

در نیمه دوم یامال پس از چند شوت پیاپی و شلوغی محوطه جریمه، توپ را به تور دروازه ویارئال چسباند و گل دوم را هم زد. یامال که در طول مسابقه مدام با سوت هواداران ویارئال روبه‌رو شده بود، پس از گل برابر آنها ژست سوت زدن گرفت تا جوابی به رفتار آنها داده باشد.

بارسلونا با این برد، روند بدون شکست خود در ۷ بازی اخیر لالیگا را ادامه داد و با ۴۶ امتیاز، جایگاهش در صدر جدول را در پایان سال ۲۰۲۵ حفظ کرد.