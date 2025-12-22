باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا امروز (روز دوشنبه) ساعت۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز پذیرای تیم فوتبال الدحیل قطر است.

تراکتوری‌ها شرایط خوبی در لیگ نخبگان آسیا دارند و آنها با ۳ برد، ۲ مساوی و کسب ۱۱ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند و فقط الهلال عربستان با ۱۵ امتیاز و الوحده امارات با ۱۳ امتیاز بالاتر از شاگردان اسکوچیچ در جدول قرار دارند.

شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم الدحیل قطر هستند تا صعودشان به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا قطعی کنند.

تراکتوری‌ها چند روز پیش در یک بازی جنجالی توانستند با برتری برابر تیم پرسپولیس به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کنند و با روحیه بالا به مصاف تیم فوتبال الدحیل قطر می‌روند. البته این بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و شاید خستگی بازیکنان تراکتور تنها دغدغه اسکوچیچ در بازی امروز باشد.

در آن طرف، تیم فوتبال الدحیل قطر با ۲ برد، یک تساوی و ۲ باخت و کسب ۷ امتیاز در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان جمال بلماضی به برد برابر تراکتور نیاز مبرم دارند تا رتبه خود را در جدول لیگ نخبگان آسیا ارتقا بدهند و شانس خود را برای صعود از گروهشان افزایش بدهند.

به هر حال تیم الدحیل قطر شرایط خوبی در فوتبال باشگاهی قطر ندارد و با ۳ برد، ۳ مساوی و ۴ باخت و کسب ۱۲ امتیاز در رتبه هشتم لیگ ستارگان قطر قرار دارد. همچنین شاگردان بلماضی با ۲۰ گل زده صاحب چهارمین خط حمله برتر لیگ قطر هستند و آنها با دریافت ۱۴ گل دومین خط دفاع برتر را در اختیار دارند. علاوه بر این، الدحیل ۳ بازی آخر خود در لیگ ستارگان قطر را پیروز نشده و یک برد در ۵ بازی اخیر دارد و در آخرین بازی به الشحانیه، تیم آخر جدول لیگ در جام حذفی شکست خورده است.

بلماضی مربی الجزایری هدایت تیم الدحیل قطر را برعهده دارد. اولین سرمربیگری بلماضی در الدحیل، برد ۳ بر ۲ برابر سپاهان در پلی‌آف لیگ نخبگان همین فصل بود.

تیم تراکتور صاحب بهترین خط دفاع لیگ نخبگان آسیا هست و فقط دروازه اش مقابل تیم شباب الاهلی باز شده است. همچنین دروازه بیرانوند در ۴ بازی اخیر باز نشده است. از آن طرف، تیم الدحیل با ۱۲ گل زده در ۵ بازی صاحب دومین خط حمله قدرتمند لیگ نخبگان آسیا است. همچنین الدحیل ۱۰ گل هم خورده که سومین خط دفاع ضعیف این رقابت‌ها را به نام خود ثبت کرده است.

مارکو وراتی هافبک ایتالیایی که با ۱۰ میلیون یورو راهی الدحیل شد، برابر تراکتور غایب است. همچنین بازیکنان مطرح خارجی الدحیل شامل لوییز آلبرتو (وینگر ۳۳ ساله اسپانیایی)، یوسف سابالی (مدافع راست سنگالی)، عادل بولبینا (وینگر الجزایری)، ادمیلسون جونیور (وینگر ۳۱ ساله برزیلی)، پیونتک (مهاجم ۳۰ ساله لهستانی) و توتا (مدافع برزیلی) هستند. علاوه بر این، معز علی (رکورددار گلزنی در یک دوره جام ملت‌های آسیا)، کریم بوضیاف و صلاح ذکریا از جمله بازیکنان بومی الدحیل به شمار می‌آیند.

تیم الدحیل تاکنون دوبار مقابل تراکتور قرار گرفته، البته در آن زمان، نام این تیم لخویا بود که حاصل کار تراکتور مقابل این تیم یک تساوی و یک شکست بود. البته تیم الدحیل سابقه مصاف برابر تیم‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان نیز دارد. الدحیل برابر تیم‌های ایرانی، کارنامه درخشانی دارد و در ۲۷ رویارویی خود توانسته ۱۵ برد، ۶ تساوی و تنها ۶ شکست را در کارنامه خود ثبت کند.

به هر حال باید دید کدامیک از تیم‌های تراکتور و الدحیل می‌تواند برنده بازی امروز شود.